Оптимизация: госчиновников планируют посадить на такси

Правительственная автобаза может быть сокращена в ближайшее время в два раза, сообщает ЯСИА. Пандемия показала, что большинству госслужащих не требуется перемещаться в разные места, чтобы принять участие в совещаниях. В приоритете онлайн-формат. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщила первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Якутии Елена Кузнецова.

«Пока оптимизация автобазы правительства еще не произведена. Но могу сказать, что по поручению главы Айсена Николаева мы эту работу ведем. До 16 ноября администрация главы и правительства должна представить предложения по трансформации автобазы. В период пандемии мы поняли, что посредством перехода в онлайн-режим серьезно должны пересмотреть ресурсную базу. Нам не нужно для проведения совещаний перемещаться из одной точки в другую. Поэтому то количество автомашин, которые присутствуют, обслуживают государственных гражданских служащих, будет значительно сокращено — минимум в два раза», — сказала Елена Кузнецова.

Она поделилась, что есть несколько подходов по оптимизации базы. Одним из вариантов является применение услуг таксомоторных служб в качестве аутсорсинга.