Оптимисты выполняют супружеский долг рано утром

Информация о том, в какое время суток человек предпочитает заниматься любовью, может многое рассказать о его характере, считают психологи, сообщает Рамблер.

Вечером, перед сном любят предаваться плотским утехам люди практичные и рациональные. Они склонны придерживаться традиций, не любят сюрпризов и стараются планировать все заранее. Союз с таким партнером будет, скорее всего, надежен, но лишен романтики.

Дневное время для секса обычно выбирают холерики — непредсказуемые, капризные, склонные ломать стереотипы. Как правило, им нравится заниматься любовью в самых неожиданных местах — на кухне, в ванной, а то и на крыше. С таким партнером вы не соскучитесь, но вряд ли обретете тихую гавань.

Раннее утро, рассвет предпочитают оптимисты и романтики. Обычно это люди добрые, чуткие и отзывчивые, к тому же — превосходные любовники, вот только слегка не от мира сего.

Помимо личных предпочтений существуют и внутренние биологические часы, определяющие активность нашей жизнедеятельности. Вот только «тикают» они у мужчин и женщин по-разному.

6 часов утра — сексуальное желание у мужчины находится на пике, но женщина еще не проснулась;

9 часов утра — женщина начинает просыпаться, и мужчина все еще в состоянии ее удовлетворить;

13 — 15 часов — самая низкая точка сексуальной активности как у мужчин, так и у женщин;

18 — 20 часов — тот же уровень желания, что и в 9 утра;

21 — 22 часа — и желания, и возможности партнеров слабые;

23 часа — 1 час ночи — крайне ослабленные возможности, даже если есть желание;

2 — 3 часа ночи — вспышка желания у мужчин, которой женщина вполне в состоянии соответствовать.