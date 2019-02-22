АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-27
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.54
 74.30
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.02.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Оптимисты выполняют супружеский долг рано утром
22.02.2019, 13:00
Экономика
Интервью
Кому в Якутии компенсируют плату за капремонт?
22.02.2019, 12:51
Экономика
В Якутске чествовали легендарного газовика-первопроходца
22.02.2019, 12:46
Якутия
Что волнует жителей Вилюйского улуса?
22.02.2019, 12:30
Якутск
Видео
Фотофакт
Самый популярный каток Якутска готовится к открытию
22.02.2019, 12:29
Политика
Ил Дархан поставил задачи по повышению рождаемости и снижению смертности в Якутии
22.02.2019, 12:17
Происшествия
Мать-алкоголичка украла у дочери телевизор
22.02.2019, 12:11
Общество
Глава ФНПР обсудил с Путиным «северные» выплаты
22.02.2019, 12:03
Якутия
В Аллаиховском улусе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
22.02.2019, 11:48
Финансы
Как защитить банковскую карту от мошенников: Советы Алмазэргиэнбанка
22.02.2019, 11:37
Якутск
Депутаты ждут ответа Сарданы Авксентьевой
22.02.2019, 11:25
Спорт
Максим Афонин выступит на чемпионате Европы
22.02.2019, 11:22
Происшествия
Якутянка хотела купить щенка бигля, а нарвалась на мошенников
22.02.2019, 11:08
Общество
Василий Шимохин поздравляет с Днем защитника Отечества
22.02.2019, 11:06
Общество
Сенсация
Более 4 млн рублей выиграл в лотерею житель Якутии
22.02.2019, 10:55
Происшествия
Крупный канал поставки наркотиков пресекли в Якутии
22.02.2019, 10:41
Общество
Интервью
Майор Самарский всегда на высоте
22.02.2019, 10:29
Общество
День защитника Отечества: история праздника 23 февраля
22.02.2019, 10:17
Спорт
Мужчины Республиканской больницы №2 померялись силами
22.02.2019, 10:06
Общество
Вице-премьер Якутии: Мы учли все недочеты первой программы по переселению из аварийного жилья
22.02.2019, 10:00
Общество
Ассоциация строителей АЯМ поздравляет с Днем защитника!
22.02.2019, 9:49
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Полпредство Чувашии при президенте России
22.02.2019, 9:49
Культура & Образование
Кадровые перестановки в Якутске
22.02.2019, 9:35
Общество
Сельские клубы Якутии получат более 29 млн рублей
22.02.2019, 9:21
Происшествия
Пожары в Якутии
22.02.2019, 9:12
Экология
Прогноз погоды в Якутии на выходные
22.02.2019, 9:00
Культура & Образование
Видео
Якутский Оскар для создателей «Игры престолов»
22.02.2019, 0:45
Общество
Сегодня день рождения омбудсмена и промышленника
22.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Пятница, 22 февраля 2019
21.02.2019, 22:20
Общество
Видео
Увеличение пособия отразилось на уровне безработицы в Якутске
21.02.2019, 21:55
Светская хроника
Фотофакт
Instagram
Художники вдохновлены якутской красавицей
21.02.2019, 21:41
Спорт
Якутский борец сборной Беларуси выступит в Болгарии
21.02.2019, 21:18
Культура & Образование
Школьникам Якутска торжественно вручили паспорта
21.02.2019, 21:00
Политика
Анатолий Кырджагасов о Послании Президента
21.02.2019, 20:47
Экология
В Якутске стартовал санитарный трехмесячник
21.02.2019, 20:41
История
Сенсация
Отец Карла Лагерфельда отбывал ссылку в Якутии
21.02.2019, 20:14
Политика
Якутия в первой пятерке медиарейтинга
21.02.2019, 19:59
Культура & Образование
В Покровском колледже открыли Ворлдскиллс-кабинет
21.02.2019, 19:29
Экономика
В Якутии может появиться полигон для испытаний оборудования
21.02.2019, 19:13
Экономика
Минтруд изменит схему начислений социальных доплат пенсий
21.02.2019, 18:54
Происшествия
Зараженная курица могла попасть в детские сады Алдана
21.02.2019, 18:42
Спорт
Якутские дартсмены на чемпионате ДВ
21.02.2019, 18:27
Общество
Кобяйцы попросили восстановить правду о добыче первого газа
21.02.2019, 18:13
Культура & Образование
Дом дружбы народов приглашает на молодежный фестиваль
21.02.2019, 18:05
Спорт
В Якутии прошел XIX Республиканский турнир по борьбе хапсагай
21.02.2019, 17:55
Происшествия
SOS
Розыск: В Якутске автоледи сбила пожилую женщину
21.02.2019, 17:45
Якутск
МинЖКХ: Мусорного коллапса в Якутске не будет
21.02.2019, 17:30
Культура & Образование
В Москве состоится премьера фильма про Якутский Голливуд
21.02.2019, 17:15
Экономика
График плановых работ энергетиков на 22 февраля
21.02.2019, 17:00
Общество
«Сахабулт» объявляет большую распродажу охотничьих товаров
21.02.2019, 16:45
Происшествия
Следователи объявили якутянина в международный розыск
21.02.2019, 16:30
Культура & Образование
В Якутии отметили Международный день родного языка
21.02.2019, 16:15
Экология
Почву из Якутии ученые назвали «климатической бомбой»?
21.02.2019, 15:50
Культура & Образование
Новая структура, объединяющая 7 якутских научных институтов, обрела руководителя
21.02.2019, 15:35
Общество
Некролог
АГИКИ выражает глубокие соболезнования
21.02.2019, 15:25
Происшествия
Жадность одного из подельников подвела шайку воров
21.02.2019, 15:10
Общество
Фотофакт
Семью главы Верхневилюйского района включили в список малоимущих
21.02.2019, 14:45
Политика
Школа политического образования собрала участников в Нижнем Бестяхе
21.02.2019, 14:30
Экология
Экологи провели проверку на месте разлива нефти в Мирнинском районе
21.02.2019, 14:15
Общество
Объявление
Режим работы АО СК «Стерх» в Якутске в праздничные дни
21.02.2019, 14:10
Происшествия
Экстра
Гаражные воры пойманы
21.02.2019, 14:00
Общество
Объявление
Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни
21.02.2019, 13:32
Светская хроника
Эксклюзив
Известного якутского журналиста заблокировали
21.02.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Как правильно выбрать рубашку и угодить мужчине
21.02.2019, 13:00
Культура & Образование
Афиша
Популярный шоумен приглашает на шоу программу «Эйиэхэ эрэ»
21.02.2019, 12:48
Происшествия
Недобросовестный арендатор
21.02.2019, 12:36
Экономика
Объявление
О работе касс Энергосбыта в праздничные дни
21.02.2019, 12:29
Экономика
Нововведение «Якутоптторга» позволило сэкономить 14 млн бюджетных рублей
21.02.2019, 12:25
Судебная хроника
В Якутске пенсионеры через суд добились оплаты проезда
21.02.2019, 12:13
Спорт
Билеты на Кубок мира по вольной борьбе тают на глазах
21.02.2019, 12:11
Экономика
Объявление
Выездные кассы Энергосбыта работают в Тулагино и Павловске
21.02.2019, 12:04
Экология
Сахамин Афанасьев: В своей работе будем опираться на общественных инспекторов и молодежь
Архив новостей
Красота & Здоровье
22 февраля 2019, 13:30
115

Оптимисты выполняют супружеский долг рано утром

Информация о том, в какое время суток человек предпочитает заниматься любовью, может многое рассказать о его характере, считают психологи, сообщает Рамблер.

Вечером, перед сном любят предаваться плотским утехам люди практичные и рациональные. Они склонны придерживаться традиций, не любят сюрпризов и стараются планировать все заранее. Союз с таким партнером будет, скорее всего, надежен, но лишен романтики.

Дневное время для секса обычно выбирают холерики — непредсказуемые, капризные, склонные ломать стереотипы. Как правило, им нравится заниматься любовью в самых неожиданных местах — на кухне, в ванной, а то и на крыше. С таким партнером вы не соскучитесь, но вряд ли обретете тихую гавань.

Раннее утро, рассвет предпочитают оптимисты и романтики. Обычно это люди добрые, чуткие и отзывчивые, к тому же — превосходные любовники, вот только слегка не от мира сего.

Помимо личных предпочтений существуют и внутренние биологические часы, определяющие активность нашей жизнедеятельности. Вот только «тикают» они у мужчин и женщин по-разному.

6 часов утра — сексуальное желание у мужчины находится на пике, но женщина еще не проснулась;

9 часов утра — женщина начинает просыпаться, и мужчина все еще в состоянии ее удовлетворить;

13 — 15 часов — самая низкая точка сексуальной активности как у мужчин, так и у женщин;

18 — 20 часов — тот же уровень желания, что и в 9 утра;

21 — 22 часа — и желания, и возможности партнеров слабые;

23 часа — 1 час ночи — крайне ослабленные возможности, даже если есть желание;

2 — 3 часа ночи — вспышка желания у мужчин, которой женщина вполне в состоянии соответствовать.

 

Источник: https://woman.rambler.ru/love/41755234-optimisty-vypolnyayut-supruzheskiy-dolg-rano-utrom/?updated
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
21.02.2019, 11:35
Опрос
Интересно
Жизнь
Народное голосование — Кто из президентов Якутии самый уважаемый?
18.02.2019, 10:29
Красота & Здоровье
Фотофакт
Длинноволосые красавицы Якутии
17.02.2019, 16:17
Колонка
1 марта заканчивается «дачная амнистия»
18.02.2019, 10:01
Происшествия
В Якутске пассажир, угрожая ножом, ограбил таксиста
18.02.2019, 9:49
Якутск
Мэр Якутска уходит в отпуск
21.02.2019, 11:33
Культура & Образование
«Петя и волк» впервые на якутском языке
21.02.2019, 12:23
Колонка
Некролог
Ушла из жизни артистка Саха театра
18.02.2019, 9:36
Происшествия
Жестокий убийца организовал доставку наркотиков в якутскую колонию
21.02.2019, 12:13
Спорт
Билеты на Кубок мира по вольной борьбе тают на глазах
17.02.2019, 16:21
Экономика
Instagram
Премьер Якутии о дорогом бензине
18.02.2019, 11:39
Светская хроника
Дочь бизнес-вумен вышла замуж
21.02.2019, 11:48
Происшествия
Видео
Экстра
ДТП в центре Якутска заблокировало движение
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
22.02.2019

В Якутске чествовали легендарного газовика-первопроходца

Видео
Фотофакт
Якутск
22.02.2019

Самый популярный каток Якутска готовится к открытию

Общество
22.02.2019

День защитника Отечества: история праздника 23 февраля

Экология
22.02.2019

Прогноз погоды в Якутии на выходные

Видео
Культура & Образование
22.02.2019

Якутский Оскар для создателей «Игры престолов»

Фотофакт
Instagram
Светская хроника
21.02.2019

Художники вдохновлены якутской красавицей

Сенсация
История
21.02.2019

Отец Карла Лагерфельда отбывал ссылку в Якутии

Политика
21.02.2019

Якутия в первой пятерке медиарейтинга