Оптимистичный бюджет и сложение полномочий депутата Гордумы

Бюджет г. Якутска будет оптимистичным, а значит, ожидается увеличение доходов, рост заработной платы, в том числе налоговых поступлений. Будет увеличено финансирование муниципальных программ, благоустройства дворов, воркаут-площадок, создания современной городской среды. 8 млн. руб. предусмотрено на составление проектно-сметной документации благоустройства набережной им. Романа Дмитриева на 202 микрорайоне.

Об этом заявили в ходе 33 внеочередной сессии Якутской городской Думы, который состоялся 27 октября. Внесение корректировки в местный бюджет вызвал бурное обсуждение среди депутатов.

На сессии рассмотрели два вопроса. Внесение изменений в бюджет городского округа г. Якутск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. И досрочное прекращение полномочий депутата Гордумы Лены АФАНАСЬЕВОЙ, в связи с назначением и.о. министра здравоохранения республики.

Доход бюджета будет увеличен на 1,2 млрд. руб.

«В представленном проекте решения уточнение доходной части бюджета городского округа г. Якутск производится на 2021 год в сторону увеличения на 1,2 млрд. руб. в том числе налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 727 млн. руб. Расходы бюджета на 2021 год увеличатся на 972 млн. руб. Общий объем расходов составит 21,1 млрд. руб.», — отметила Саргылана Васильева, заместитель председателя постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы.

Как сообщила Ольга МАКСИМОВА, начальник Департамента финансов Окружной администрации города Якутска, с учетом предлагаемого уточнения на 2021 год доходы бюджета составят 20,6 млрд. руб., расходы бюджета 21,1 млрд. руб., при этом дефицит 500 млн. руб.

Ольга Николаевна представила подробную информацию о внесении изменений в бюджет городского округа г. Якутск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Она рассказала о доходной, расходной части местного бюджета, финансировании муниципальных программ, объеме муниципального долга и покрытии дефицита бюджета.

150 млн. руб. на благоустройство дворовых территорий

«По формированию современной городской среды на территории городского округа 150 млн. будет выделено на благоустройство дворовых территорий, 21 млн. руб. на строительство скверов, памятников народным писателям Якутии, братьям Даниловым. 8 млн. руб. изыскали на разработку проектно-сметной документации по благоустройству набережной им. Романа Дмитриева. 12 млн. предусмотрено на создание воркаут-площадок», — уточнила Ольга Максимова.

Вопрос распределения финансирования по разным отраслям вызвал большой интерес и оживленное обсуждение среди депутатов, они друг за другом задавали несколько уточняющих вопросов.

Зачем нужно «оздоровление»?

Александр ЯКОВЛЕВ отметил, что для оздоровления муниципальных предприятий «Горснаб» и «Жилкомсервис» предусматриваются более 30 млн. руб. каждому. «Необходимо ли это, и действительно ли они находятся в столь бедственном положении? — спросил он. И добавил, что «Саюри» входит в «Горснаб».

«Жилкомсервис» обслуживает полигон, деревянный многоквартирный фонд, поэтому мы должны обеспечить его стабильную работу. По «Горснабу» в тепличном комплексе «Саюри» на 12 млн. руб. были закуплены газопоршневые установки. Предприятие ежемесячно на обслуживание лизинга расходует порядка 1,7 млн. руб. Это в соответствии с протокольными рекомендациями комиссии по АПК», — подчеркнул Георгий ГАВРИЛЬЕВ, заместитель главы г. Якутска по экономике и финансам.

Владислав ТЕППОР поинтересовался, по программе благоустройства предусмотрено ли финансирование на озеленение города? Ольга Максимова ответила, что и на эти цели деньги заложены.

Поддержать сельхозпроизводителей

Николай ВАСИЛЬЕВ поблагодарил Ольгу Максимову, ее команду за совместную работу с правительством, главой республики, депутатским корпусом в составлении главного финансового документа столицы Якутии. Он подчеркнул, что при корректировке городского бюджета все протокольные поручения комиссии Якутской городской Думы учтены и внесены. И предложил поддержать проект решения о внесении изменений в городской бюджет.

Депутаты выразили пожелание, чтобы Окружная администрация обратила внимание на поддержку производителей сельскохозяйственной продукции агропояса г. Якутска. Именно от этого зависит обеспечение горожан натуральной, свежей и доступной продукцией.

От имени предпринимательского сообщества Марианна АНДРЕЕВА подчеркнула, что из-за введенных ограничений по недопущению распространения коронавирусной инфекции бизнес испытывает трудности. По ее словам, предприниматели не чувствуют поддержки со стороны администрации города.

Результат серьезной работы

«Это уточнение бюджета — результат серьезной работы в течение нескольких месяцев. Радует оптимистичный настрой, идет снижение дефицита бюджета», — резюмировала Евдокия ЕВСИКОВА, и.о. председателя Якутской городской Думы.

В результате голосования депутаты большинством голосов приняли внесение изменений в бюджет города.

Досрочное сложение полномочий Лены Афанасьевой

После этого приступили к рассмотрению второго вопроса о досрочном сложении полномочий Лены Афанасьевой в качестве депутата Гордумы по Центральному одномандатному округу № 7. Напомним, 20 октября Лена Николаевна была назначена на должность и.о. министра здравоохранения Якутии.

«Как бы не хотелось ее отпускать, мы понимаем, что это необходимость. Позвольте сегодня поблагодарить Лену Николаевну за большую совместную работу. В Окружной администрации она в свое время возглавляла Управление здравоохранения. Теперь в масштабах республики Вам предстоит сделать очень многое, в первую очередь, побороть COVID-19», — сказала Евдокия Евсикова.

Депутаты единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Лены Афанасьевой. Ей вручили почетную грамоту и нагрудный знак «Знак признания заслуг». Первый заместитель главы г. Якутска Алексей КОРНИЛОВ поблагодарил за совместную работу бывшего депутата.