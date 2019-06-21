Опровержение Якутского городского суда

Якутский городской суд опровергает следующие предложения из статьи «В Якутии признанная судом мошенница руководит ГБУ»:

« ..В итоге суд изменил категорию преступления на менее тяжкую и признал Слепцову и Куличкина виновными в совершении мошенничества, то есть хищения с использованием своего служебного положения, и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Вместе с тем, этим же приговором суд принял решение освободить их от отбывания назначенного наказания.

Только в Якутии такое возможно: мошенников освободили от отбывания уголовного наказания. Один из них продолжает руководить государственным предприятием. Уму непостижимо».

Так как:

21 марта 2019 года приговором Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) Куличкин Т.И. признан виновным и осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ к 2 годам лишения свободы на основании ч. 3 ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 1 год. На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменена категорию преступления на менее тяжкую, и осужденный Куличкин Т.И. освобожден от отбывания назначенного наказания.

Приговором Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 08 апреля 2019 года Слепцова С.И. так же признана виновной и осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ к 2 годам лишения свободы на основании ч. 3 ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 1 год. На основании ч. 6 cт.15 УК РФ Слепцовой С.И. изменена категория преступления на менее тяжкую, в связи с чем, она освобождена от отбывания назначенного наказания.

Согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в ч. 3 ст. 15 УК РФ, осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в ч. 4 ст. 15 УК РФ, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в ч. 5 ст. 15 УК РФ, осужденному назначено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы.

В соответствии с п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 15 мая 2011 года N10 «О практике применения судами положения ч. 6 ст. 15 УК РФ» решение суда об изменении категории преступления позволяет суду при наличии оснований, предусмотренных статьями 75, 76, 78, 80.1, 84, 92 и 94 УК РФ, освободить осужденного от отбывания назначенного наказания. В этих случаях суд постановляет приговор, резолютивная часть, которого должна, в частности, содержать решения о признании подсудимого виновным в совершении преступления, о назначении ему наказания, об изменении категории преступления на менее тяжкую с указанием измененной категории преступления, а также об освобождении от отбывания наказания назначенного наказания (п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ).

Исходя из фактических обстоятельств дел, характера и степени его общественной опасности, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимых, которые исключительно положительно характеризуются, полного добровольного погашения причиненного ущерба, с учетом мнения представителя потерпевшего, заявившего в суде об отсутствии каких-либо имущественных претензий и примирения с подсудимыми, признания вины подсудимыми и критического отношения к содеянному, отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, что свидетельствует о меньшей степени общественной опасности совершенного преступления, и на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд признал возможным изменить категорию совершенных Слепцовой С.И. и Куличкиным Т.И. преступлений на менее тяжкие.

Вместе с тем, следует отметить, что согласно п. 2 ч. 5 ст. 302 УК РФ обвинительный приговор постановляется с назначением наказания и освобождением от его отбывания, то есть судом Куличкину Т.И. и Слепцовой С.И. постановлен обвинительный приговор с назначением наказания и с освобождением от его отбывания. Приговоры в отношении Куличкина Т.И. и Слепцовой С.И. вступили в законную силу.