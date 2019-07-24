Опровержение Водоканала

В месенджере WhatsApp распространяется информация о том, что 25-26 июля этого года в связи с ремонтными работами, проводимыми АО «Водоканал», будет произведено отключение водоснабжения, в том числе горячего, на территории всего города Якутска. Данная информация не соответствует действительности.

Добавим, что всю актуальную информацию о предстоящих плановых отключениях и ремонтных работах потребители могут узнать из СМИ, на официальном сайте АО «Водоканал» (vodokanal-ykt.ru) и на официальной странице АО «Водоканал» в социальной сети Инстаграм (@vodokanal_yakutsk).