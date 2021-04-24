Опровержение информации о якобы предстоящей смене руководства СР

Сергей Миронов предложил дать «литературную премию» авторам фейка о смене руководства партии

Председатель «Справедливой России – За правду» сообщил, что никаких разногласий в партии нет и он намерен остаться ее лидером и после думских выборов.

«Президент вчера огласил послание. Если вы обратили внимание, то, когда он выносил благодарность фракциям Государственной Думы, он начал с фракции «Справедливая Россия». Этого не было никогда. А фракцию «Единая Россия» он поставил на последнее место. Это не случайно, потому что многие наши инициативы мы услышали в послании Президента, причем многие из них уже внесены в Государственную Думу», — отметил Сергей Миронов.

«Судя по всему, если мы радуемся, то наши оппоненты печалятся. И вот появляются вбросы, которые я без смеха не могу читать. За эту «новость» можно давать литературную премию в разделе «ненаучная фантастика». Но я, конечно, рад, потому что, как говорил Марк Твен, любое упоминание политика, кроме некролога – все идет в плюс. Поэтому спасибо», — отметил лидер справороссов.

По его словам, вопрос о смене руководства партии не стоял, не стоит и не будет стоять даже после выборов, так как в феврале он был переизбран председателем «Справедливой России – За правду» на очередной срок в 2,5 года.

«Никаких разногласий в партии нет, партийная единство сохраняется и расколоть его подобными вбросами не удастся», — добавил Сергей Миронов.