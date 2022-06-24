Опровергли фейки об ограничениях на Ысыахе Туймаады

В соцсетях сегодня распространилась фейковое сообщение, что на городской ысыах в местности Ус Хатын автомобили будут пропускать только до 18 часов первого дня, а стоянку для машин сделают в Мархе. Информация полностью не соответствует действительности, сообщает тгк Столица.

МЦУ г. Якутска призывает горожан и гостей столицы не доверять анонимной информации, распространяемой в соцсетях, и проверять ее в официальных источниках. Официальная информация об «Ысыахе Туймаады-2022» размещена на сайте Окружной администрации города Якутска и в телеграм-канале «Столица» https://t.me/yakutsk_stolica.

Актуальная карта местности Ус Хатын доступна в приложении и на сайте 2ГИС, в том числе офлайн.

Парковка для автомобилей горожан и гостей столицы располагается непосредственно в местности Ус Хатын после съезда с трассы от стелы-указателя. Далее гости ысыаха могут поехать до центрального входа и палаточного городка на автобусе-шаттле, или пройти пешком. Горожане и гости могут посетить «Ысыах Туймаады» в любое удобное время. #ысыахтуймаады2022