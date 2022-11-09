Опрос показал отношение якутян к длинным новогодним каникулам

Оптимальной продолжительностью новогодних каникул 4 из 10 жителей Якутска считают утвержденные Правительством на 2023 год 9 дней. 1 из 3 горожан считает, что отдыхать на новогодние каникулы нужно меньше, 1 из 6 — больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob представители экономически активного населения Якутска рассказали, какую продолжительность новогодних каникул считают оптимальной.

Отдыхать на Новый год от 1 до 3 дней хотели бы 14% жителей Якутска. Новогодние каникулы от 4 до 6 дней считают оптимальными 13% опрошенных. 7% горожан идеальной продолжительностью новогодних каникул назвали 7—8 дней отдыха. 42% жителей Якутска устраивают утвержденные 9 дней каникул. Отдыхать больше установленного хотели бы 17% опрошенных: 8% — от 10 до 13 дней, 9% — 2 недели. 4% утверждают, что готовы обойтись без отдыха на Новый год.



Женщин чаще мужчин устраивают утвержденные 9-дневные новогодние каникулы: 42% против 33% соответственно. Мужчины чаще женщин хотели бы отдыхать на Новый год 2 недели (11% против 6%).





Время проведения: 3—8 ноября 2021 года





