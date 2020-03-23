Опрос: поддерживаете ли вы введение полного карантина в Якутске?

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В связи с распространением коронавирусной инфекцией, официальные лица Якутска в качестве меры борьбы предлагают введение полного карантина в городе.

О возможности введения карантина, вчера писала мэр Якутска Сардана Авксентьева:

«Если мы не проявим коллективную сознательность и позволим вирусу распространяться, нам придется установить в городе полный карантин.«

23 марта мэр Якутска пообещала в конце дня выйти на руководство республики с просьбой об ужесточении принимаемых мер борьбы с коронавирусом, вплоть до введения полного карантина в Якутске.

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