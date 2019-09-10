10.09.2019
22:33
146

Опрос

Опрос: куда ушла мэр Якутска?

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Глава Якутска Сардана Авксентьева ушла в краткосрочный отпуск, временно исполняющим обязанности главы города назначен первый заместитель главы по экономике и финансам Максим Трофимов. 

ОПРОС

Где проведет свой отпуск Сардана Авксентьева?
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