Опрос: куда ушла мэр Якутска?

Глава Якутска Сардана Авксентьева ушла в краткосрочный отпуск, временно исполняющим обязанности главы города назначен первый заместитель главы по экономике и финансам Максим Трофимов.

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