Опрос: кого вы поддерживаете зоозащитников или чиновников?

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Вчера всю Россию шокировали страшные кадры из якутского пункта передержки животных.

В контейнерах зоозащитниками при поддержке полиции было найдено множество мертвых тел кошек и собак.

Позиция чиновников была озвучена Департаментом ветеринарии :

«Из всего поголовья животных, содержащихся в приюте, непосредственно контактировали с инфицированной (вирусом бешенства) особью 72 головы, которые были подвергнуты эвтаназии ветеринарными специалистами управления ветеринарии Якутска в присутствии работников пункта передержки».

Позже чиновники департамента уточнились: было подвергнуто эвтаназии 153 собаки и 48 кошек в связи с обнаружением вируса бешенства.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева поддержала действия чиновников, но в то же время полностью дистанцировалась от них. Мэрия Якутска и мэр лично, по ее словам, к случившемуся не имеют никакого отношения.

Позиция зоозащитников:

В основном защитников прав животных поразила страшная картина представшая перед ними, когда они вскрыли контейнер: множество мертвых кошек и собак. Некоторые тела в крови и без головы.

Зоозащитник, глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил в instagram по данному факту:

Полиция уже работает на месте, мы готовим депутатские запросы, чтобы подкрепить их. Планирую обсудить эту ситуацию и с губернатором республики, и с прокуратурой: необходимо проверить законность действий департамента ветеринарии. Свой приезд отменять не собираюсь (он был запланирован на апрель), правда, теперь он явно пройдет по другому сценарию. Если раньше я хотел ознакомиться с условиями содержания животных и проблемами, которые возникают, то теперь и с «условиями», и с «проблемами» все понятно: они на видео. И меня будет интересовать в первую очередь привлечение к ответственности виновных, устроивших этот ад, в том числе среди чиновников.

В данный момент зоозащитники и работники пункта передержки животных написали друг на друга заявления в полицию.

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