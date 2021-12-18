18.12.2021
11:38
151

Опрос

Опрос: Где вы проведете новогодние праздники?

yakutsk-88

Приближаются долгожданные новогодние праздники, и якутяне вовсю готовятся встретить Новый год, а потом и хорошо отдохнуть в январе. Где проведут новогодние каникулы жители Якутии? Предлагаем нашим читателям ответить на этот вопрос.

Опрос продлится до 22 декабря.

Где вы проведете новогодние праздники?
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Где вы проведете новогодние праздники?
Архив опросов
Смотреть результаты
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Фото: https://sakhalife.photo/ru/2021/02/19/yakutsk-88/
Источник: SakhaLife.Ru
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