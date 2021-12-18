Опрос: Где вы проведете новогодние праздники?

Приближаются долгожданные новогодние праздники, и якутяне вовсю готовятся встретить Новый год, а потом и хорошо отдохнуть в январе. Где проведут новогодние каникулы жители Якутии? Предлагаем нашим читателям ответить на этот вопрос. Опрос продлится до 22 декабря. Где вы проведете новогодние праздники? Конечно, дома

Покатаюсь по республике. И у нас в Якутии есть много интересных мест

Буду путешествовать по России

В новогодние праздники отдохну за границей

Секрет Архив опросов Смотреть результаты Загрузка ... Загрузка ...

Где вы проведете новогодние праздники? Конечно, дома

Покатаюсь по республике. И у нас в Якутии есть много интересных мест

Буду путешествовать по России

В новогодние праздники отдохну за границей

Секрет Архив опросов Смотреть результаты Загрузка ... Загрузка ...

Фото: https://sakhalife.photo/ru/2021/02/19/yakutsk-88/ Источник: SakhaLife.Ru

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!