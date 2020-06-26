ОПРФ о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. №76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 26 июня 2020 г. начинается процедура выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Республики Саха (Якутия).

Предлагаю общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объединениям принять участие в процедуре выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Республики Саха (Якутия) и в течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации соответствующее заявление и документы, предусмотренные названным Федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной палаты Российской Федерации www.oprf.ru.

Справки по телефону: 8(495) 221-83-63, доб. 8029.

Секретарь

Общественной палаты Российской Федерации Л.Ю. Михеева