Определён концессионер по реализации проекта строительства моста через Лену

Подведены итоги конкурентных процедур на определение частного концессионера по проектированию, строительству и эксплуатации мостового перехода через р. Лена в районе города Якутска. Им стала компания, подавшая частную концессионную инициативу, представляющая консорциум Госкорпорации Ростех и Группы «ВИС».

Ввод моста в эксплуатацию предполагается в 2025 году.

«Проект строительства моста через реку Лена имеет долгую историю. Попытки его реализовать предпринимались неоднократно, но только сегодня, в современной России, это стало возможным. Накопленный экономический потенциал и социально-политическая стабильность в стране сделали проект реальным. Поддержка, полученная от президента России Владимира ПУТИНА, созвучна целям, озвученным им в Послании Федеральному Собранию, сегодня главный государственный приоритет – забота о людях и их потребностях», – прокомментировал итоги конкурса вице-премьер правительства Якутии Кирилл БЫЧКОВ, курирующий данный проект.

В Якутии никогда не было мостовой переправы через одну из крупнейших артерий страны – реку Лена. Более того, Якутск сегодня единственный региональный центр без круглогодичной наземной транспортной доступности. По словам Кирилла Бычкова, «новый мост позволит решить очень важную задачу – обеспечит круглогодичную транспортную доступность для 83% населения республики. За счёт изменения логистики «Северного завоза» региональный бюджет сможет ежегодно экономить свыше 4 млрд рублей. Снижение транспортных расходов окажет влияние на снижение расходов отраслей экономики, что, в свою очередь, повлияет на рост доходов граждан и положительно скажется на качестве жизни. Стоимость потребительской корзины жителей Якутии может снизиться не менее чем на 10 процентов. Рост объёмов грузоперевозок может вырасти до 6 млн тонн, пассажиропоток — до 8 млн человек в год. Запуск в эксплуатацию моста может оказать совокупный положительный эффект на рост ВРП республики в размере 3% ежегодно».

Реализация проекта планируется консорциумом Госкорпорации Ростех и Группы «ВИС». «Поданная частная концессионная инициатива хорошо проработана как с экономической стороны, так и с технической. На сегодняшний день это единственное известное мне серьёзное предложение инвестора, обеспеченное всеми необходимыми ресурсами. Его подал консорциум двух ведущих российских компаний о репутации которых свидетельствуют конкретные дела и реализованные проекты. Есть полная уверенность в том, что заявленные цели и обязательства будут выполнены в полном объёме. Мост через Лену уже на этапе строительства будет иметь для Якутии значительный мультипликативный эффект: создание новых рабочих мест, рост поступлений в бюджет, социальное и экономическое развитие прилегающих территорий и в конечном итоге позволит решить главную на сегодня задачу – улучшение качества жизни людей», – заявил Кирилл Бычков.