Определился список участников VII деловой игры «МЭР Якутска»

Заявки на участие в городской деловой игре принимались с 22 января по 20 февраля 2019 года Управлением молодежи и семейной политики. Всего поступила 131 заявка.
Конкурсный отбор среди участников провела комиссия Окружной администрации город Якутска: Снежана Гуляева – начальник Управления кадров ОА г. Якутска; Надежда Чуйкина – заместитель начальника отдела «Единый кадровый центр» ОА г. Якутска; Варвара Левочкина – главный специалист Управления кадров ОА г. Якутска; Алексей Семенов – начальник Управления внедрения информационных технологий и муниципальных услуг ОА г. Якутска; Константин Соколов – начальник Управления молодежи и семейной политики ОА г. Якутска.
Основными критериями при отборе были участие в проектах, участие в деловых играх, созданные и реализованные проекты. В результате определился состав участников VII деловой игры «МЭР-2019».
Капитаны:
- Михайлова Марина Батоевна
- Новгородов Софрон Матвеевич
- Винокуров Айыллаан Васильевич
- Тимофеев Константин Иванович
- Егоров Сергей Александрович
- Билоус Валерия Сергеевна
- Иванов Василий Александрович
Список участников:
- Степанова Татьяна Александровна
- Попов Алексей Александрович
- Дьячковский Артур Николаевич
- Павлова Виктория Егоровна
- Петров Сергей Святославович
- Иванов Валентин Валериевич
- Егоров Егор Николаевич
- Аргунов Артур Афанасьевич
- Винокуров Иван Иванович
- Филиппов Степан Александрович
- Баишева Кюннэй Гаврильевна
- Николаева Юлия Альбертовна
- Тарабукина Сардаана Юрьевна
- Петров Нюргун Анатольевич
- Галуза Василий Геннадьевич
- Иванов Станислав Григорьевич
- Зарубин Иннокентий Анатольевич
- Борисов Арылхан Любомирович
- Христофорова Степанида Иннокентьевна
- Ермолаев Александр Владимирович
- Попова Светлана Андреевна
- Григорьев Николай Степанович
- Борисов Антон Федорович
- Иванов Роберт Робертович
- Гуринов Максим Григорьевич
- Ирина Ефимовная Потапова
- Рожин Степан Иванович
- Харбаев Михаил Иванович
- Софронова Айталина Федоровна
- Уарова Ульяна Анатольевна
- Усванова Анна Леонидовна
- Винокурова Нонна Александровна
- Скрябина Акулина Максимовна
- Припузова Евгения Алексеевна
- Пономарева Александра Владимировна
- Алексеев Айсен Витальевич
- Адамова Татьяна Васильевна
- Филиппов Аркадий Геннадьевич
- Филатова Анна Львовна
- Хань Ираида Джуновна
- Новоприезжий Александр Олегович
- Николаев Марат Викторович
- Баин Еремей Еремеевич
- Борисов Петр Константинович
- Стручков Николай Иванович
- Габышев Тимофей Романович
- Попова Айыына Юрьевна
- Слепцова Асия Равильевна
- Шарапов Владислав Леонидович
- Бускарова Нюргуяна Федотовна
- Евдокимов Георгий Вячеславович
- Георгиева Мария Иннокентьевна
- Афанасьев Айсен Сергеевич
- Кириллин Денис Александрович
- Федоров Айдар Юрьевич
- Скрябин Иван Андреевич
- Титов Михаил Аркадьевич
- Расторгуев Александр Александрович
- Тотонов Айаал Валерьевич
- Устинов Айал Васильевич
- Аргунов Михаил Михайлович
- Николаев Андрей Владимирович
- Винокурова Наталья Павловна
- Бурлакова Александра Романова
- Точиева Эсет Бекхановна
- Пономарева Екатерина Дмитриевна
- Киприянов Станислав Николаевич
- Гуляева Нарыйа Николаевна
- Крыловецкий Олег Русланович
- Михайлов Павел Юрьевич
VII деловая игра «Молодежь – энергия развития города Якутска» (МЭР-2019) пройдет с 28 по 31 марта на площадке Малой академии наук РС (Я) «Ленский край».
Организаторами деловой игры являются Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска и Управление кадров Окружной администрации города Якутска.
Телефон для справок: 8(4112) 40-88-46, электронная почта upravlenie.mol@gmail.com.