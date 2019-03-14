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Якутск
14 марта 2019, 11:15
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Определился список участников VII деловой игры «МЭР Якутска»

Заявки на участие в городской деловой игре принимались с 22 января по 20 февраля 2019 года Управлением молодежи и семейной политики. Всего поступила 131 заявка.

Конкурсный отбор среди участников провела комиссия Окружной администрации город Якутска: Снежана Гуляева – начальник Управления кадров ОА г. Якутска; Надежда Чуйкина – заместитель начальника отдела «Единый кадровый центр» ОА г. Якутска; Варвара Левочкина – главный специалист Управления кадров ОА г. Якутска; Алексей Семенов – начальник Управления внедрения информационных технологий и муниципальных услуг ОА г. Якутска; Константин Соколов – начальник Управления молодежи и семейной политики ОА г. Якутска.

Основными критериями при отборе были участие в проектах, участие в деловых играх, созданные и реализованные проекты. В результате определился состав участников VII деловой игры «МЭР-2019».

Капитаны:

  1. Михайлова Марина Батоевна
  2. Новгородов Софрон Матвеевич
  3. Винокуров Айыллаан Васильевич
  4. Тимофеев Константин Иванович
  5. Егоров Сергей Александрович
  6. Билоус Валерия Сергеевна
  7. Иванов Василий Александрович

Список участников:

  1. Степанова Татьяна Александровна
  2. Попов Алексей Александрович
  3. Дьячковский Артур Николаевич
  4. Павлова Виктория Егоровна
  5. Петров Сергей Святославович
  6. Иванов Валентин Валериевич
  7. Егоров Егор Николаевич

 

  1. Аргунов Артур Афанасьевич
  2. Винокуров Иван Иванович
  3. Филиппов Степан Александрович
  4. Баишева Кюннэй Гаврильевна
  5. Николаева Юлия Альбертовна
  6. Тарабукина Сардаана Юрьевна
  7. Петров Нюргун Анатольевич

 

  1. Галуза Василий Геннадьевич
  2. Иванов Станислав Григорьевич
  3. Зарубин Иннокентий Анатольевич
  4. Борисов Арылхан Любомирович
  5. Христофорова Степанида Иннокентьевна
  6. Ермолаев Александр Владимирович
  7. Попова Светлана Андреевна

 

  1. Григорьев Николай Степанович
  2. Борисов Антон Федорович
  3. Иванов Роберт Робертович
  4. Гуринов Максим Григорьевич
  5. Ирина Ефимовная Потапова
  6. Рожин Степан Иванович
  7. Харбаев Михаил Иванович

 

  1. Софронова Айталина Федоровна
  2. Уарова Ульяна Анатольевна
  3. Усванова Анна Леонидовна
  4. Винокурова Нонна Александровна
  5. Скрябина Акулина Максимовна
  6. Припузова Евгения Алексеевна
  7. Пономарева Александра Владимировна

 

  1. Алексеев Айсен Витальевич
  2. Адамова Татьяна Васильевна
  3. Филиппов Аркадий Геннадьевич
  4. Филатова Анна Львовна
  5. Хань Ираида Джуновна
  6. Новоприезжий Александр Олегович
  7. Николаев Марат Викторович

 

  1. Баин Еремей Еремеевич
  2. Борисов Петр Константинович
  3. Стручков Николай Иванович
  4. Габышев Тимофей Романович
  5. Попова Айыына Юрьевна
  6. Слепцова Асия Равильевна
  7. Шарапов Владислав Леонидович

 

  1. Бускарова Нюргуяна Федотовна
  2. Евдокимов Георгий Вячеславович
  3. Георгиева Мария Иннокентьевна
  4. Афанасьев Айсен Сергеевич
  5. Кириллин Денис Александрович
  6. Федоров Айдар Юрьевич
  7. Скрябин Иван Андреевич

 

  1. Титов Михаил Аркадьевич
  2. Расторгуев Александр Александрович
  3. Тотонов Айаал Валерьевич
  4. Устинов Айал Васильевич
  5. Аргунов Михаил Михайлович
  6. Николаев Андрей Владимирович
  7. Винокурова Наталья Павловна

 

  1. Бурлакова Александра Романова
  2. Точиева Эсет Бекхановна
  3. Пономарева Екатерина Дмитриевна
  4. Киприянов Станислав Николаевич
  5. Гуляева Нарыйа Николаевна
  6. Крыловецкий Олег Русланович
  7. Михайлов Павел Юрьевич

VII деловая игра «Молодежь – энергия развития города Якутска» (МЭР-2019) пройдет с 28 по 31 марта на площадке Малой академии наук РС (Я) «Ленский край».

Организаторами деловой игры являются Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска и Управление кадров Окружной администрации города Якутска.

Телефон для справок: 8(4112) 40-88-46, электронная почта upravlenie.mol@gmail.com.

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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