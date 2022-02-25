Определился первый кандидат на выборах главы Алданского района

Определился первый кандидат на досрочных выборах главы Алданского района. Им стал 53-летний руководитель ФКУ Упрдор «Лена» Александр Шестопалов — сообщает телеграмм-канал Однажды в Якутии. Сегодня он подал документы в избирком.

Сами выборы состоятся 15-17 апреля. И, судя по всему, вряд ли мы увидим на них хоть какую-то интригу.

Кандидатура Шестопалова в районе устраивает всех. И это понятно: Шестопалов позиционирует себя, как хозяйственник, которому чужды политические разборки. А многолетний опыт работы в районе показал его, как человека профессионального и способного к диалогу. В его поддержку уже высказались все крупные предприятия района, а также многие представители КПРФ и СРЗП.

Сегодня в своём Instagram Шестопалов призвал всех жителей района к сплоченности и единству: