09.07.2021
17:48
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Спорт

Определился абсолютный чемпион Игр Манчаары по мас-рестлингу

Представитель Томпонского улуса Сергей ФРОЛКИН завоевал звание абсолютного чемпиона Игр Манчаары 2021 в Горном улусе, ему достанется специальный приз — охотничье ружье, сообщает ЯСИА.

Абсолютный чемпион Якутии Сергей Фролкин первенствовал в своей весовой категории свыше 125 кг. Также он заявился в абсолютное первенство, где в финальной схватке победил чемпиона Игр Манчаары 2017 года Эрчима БАППАГАЯ из Верхневилюйского улуса, выступавшего в весе до 125 кг.

Сергей Фролкин впервые завоевал титул сильнейшего мас-рестлера Спартакиады по национальным видам спорта. В качестве приза ему дали специальный приз — ружье.

Фото: Владислава КОРОТОВА.
Источник: Дьулустаан СЕРГЕЕВ, ЯСИА.
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