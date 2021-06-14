Определились участники скачек на Приз Ил Дархана-2021
12 июня на ипподроме в Ус Хатын состоялись традиционные скачки. Всего в этот день прошли 10 заездов, в том числе три отборочные – на приз главы Якутии.
По итогам отборочных скачек определились десять лучших скакунов, которым предстоит 27 июня выяснить звание сильнейшего в главных скачках года, сообщает Sportyakutia.ru.
Обладателями желанных путевок стали: Шторм Барс (Намский), Блек Джет (М-Кангаласский), Свидетель Барс (Амгинский), Магриб (М-Кангаласский), Мейн Кениг (Чурапчинской), Квит (В-Вилюйский), Ютон Барс (Чурапчинский), Мейзи Кинг (Амгинский), Конкистадор (Сунтарский), а также прошлогодний триумфатор «Приза Ил Дархан-2020» – Брокер Барс (М-Кангаласский).
ПРОТОКОЛ СКАЧЕК 12 ИЮНЯ 2021 ГОДА
2400 метров, отборочные скачки на приз главы РС(Я)
1. Шторм Барс — 2.54.10
2. Блэк Джет — 2.57.16
3. Свидетель Барс — 3.01.57
4. Анкэнди — 3.05.81
Бумеранг сошел
2400 метров, отборочные скачки на приз главы РС(Я)
1. Магриб — 3.00.8
2. Майн Кениг — 3.01.00
3. Квит — 3.01.40
4. Страйк Бол — 3.02.81
5. Борисоглебск — 3.12.02
6. Поло Сонг — 3.14.7
2400 метров, отборочные скачки на приз главы РС (Я)
1. Ютон Барс — 2.52.4
2. Мэйзи Кинг — 2.58.6
3. Конкистадор — 3.01.7
4. Голд Фарт — 3.11.7
5. Мистер — 3.15.7
Есаул снят по вет показаниям
800 метров, приз им. И. М. Павлова, для лошадей 2 лет ЧВП.
1. Франка — 0.58.4
2. Вери Найс — 0.58.7
3 . Галилей — 0.59.7
4. Арылык — 1.00.2
2400 метров, приз им. Ф. М. Охлопкова, для лошадей, рожденных в РС (Я), 4 лет и ст.
1. Айнцер Гут — 3.03.7
2. Арылхан — 3.04.1
3. Голден Асс — 3.10.5
4. Блэк Грек — 3.11.5
5. Стар Трек — 3.18.9
6. Стимул — 3.40.5
2000 метров, приз ООО » Арктика Строй», для лошадей 3 лет и старше ЧВП
1. Совьет Серф — 2.30.40
2. Брокер Барс — 2.32.93
3. Байсар Барс — 2.36.53
4. Гоин Ап — 2.47.87
1600 метров, приз им. Яковлева П. И., для лошадей 3 лет ЧВП, рожденных в РС( Я)
1. Дрим Шот — 2.00.9
2. Нумизматик — 2.05.5
3. Леди Левинсон — 2.06.5
4. Телен — 2.10.3
5. Афина — 2.12.1
Ассамблея, Сардана снялись по вет показаниям.
1600 метров, приз им. Ф. К. Попова, для лошадей 4 лет и старше ЧВП, рожденных в РС(Я)
1. Найт Шот — 2.02.62
2. Атланта — 2.05.27
3. Норд Стар — 2.07.89
4. Николь — 2.09.62
5. Марокко — 2.10.27
6. Арабика — 2.13.15
7. Эркин — 2.14.51
8. Кыыдана — 2.21.52
9. Ривер — 2.25.28
3200 метров, приз ФКС, для лошадей якутской полукровной породы.
1. Атаман — 4.44.42
2. Рыжик — 4.47.14
3. Барахсан — 4.52.27
4. Джокер — 4.56.50
5. Буцефал — 5.18.78
Харысхал, Хатынчаана не участвовали.
4800 метров. Приз ФКС для лошадей якутской породы.
1. Кылбар — 7.28.34
2. Гектор — 7.35.91
3. Бэлэх — 7.48.43
4. Бастын — 7.49.92
5. Кустук — 7.51.74
6. Кэскил — 7.54.01
7. Кундээр — 8.08.02
8. Самныбат — 8.18.92
9. Сарыал — 8.45.57
10. Сахачан — 8.50.44
11. Диктатор — 9.11.73
12. Кырбый — 9.18.85
Харачаас снялся, Хатыhар, Хорсун снялись.
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