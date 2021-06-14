Определились участники скачек на Приз Ил Дархана-2021

12 июня на ипподроме в Ус Хатын состоялись традиционные скачки. Всего в этот день прошли 10 заездов, в том числе три отборочные – на приз главы Якутии.

По итогам отборочных скачек определились десять лучших скакунов, которым предстоит 27 июня выяснить звание сильнейшего в главных скачках года, сообщает Sportyakutia.ru.

Обладателями желанных путевок стали: Шторм Барс (Намский), Блек Джет (М-Кангаласский), Свидетель Барс (Амгинский), Магриб (М-Кангаласский), Мейн Кениг (Чурапчинской), Квит (В-Вилюйский), Ютон Барс (Чурапчинский), Мейзи Кинг (Амгинский), Конкистадор (Сунтарский), а также прошлогодний триумфатор «Приза Ил Дархан-2020» – Брокер Барс (М-Кангаласский).

ПРОТОКОЛ СКАЧЕК 12 ИЮНЯ 2021 ГОДА

2400 метров, отборочные скачки на приз главы РС(Я)

1. Шторм Барс — 2.54.10

2. Блэк Джет — 2.57.16

3. Свидетель Барс — 3.01.57

4. Анкэнди — 3.05.81

Бумеранг сошел

2400 метров, отборочные скачки на приз главы РС(Я)

1. Магриб — 3.00.8

2. Майн Кениг — 3.01.00

3. Квит — 3.01.40

4. Страйк Бол — 3.02.81

5. Борисоглебск — 3.12.02

6. Поло Сонг — 3.14.7

2400 метров, отборочные скачки на приз главы РС (Я)

1. Ютон Барс — 2.52.4

2. Мэйзи Кинг — 2.58.6

3. Конкистадор — 3.01.7

4. Голд Фарт — 3.11.7

5. Мистер — 3.15.7

Есаул снят по вет показаниям

800 метров, приз им. И. М. Павлова, для лошадей 2 лет ЧВП.

1. Франка — 0.58.4

2. Вери Найс — 0.58.7

3 . Галилей — 0.59.7

4. Арылык — 1.00.2

2400 метров, приз им. Ф. М. Охлопкова, для лошадей, рожденных в РС (Я), 4 лет и ст.

1. Айнцер Гут — 3.03.7

2. Арылхан — 3.04.1

3. Голден Асс — 3.10.5

4. Блэк Грек — 3.11.5

5. Стар Трек — 3.18.9

6. Стимул — 3.40.5

2000 метров, приз ООО » Арктика Строй», для лошадей 3 лет и старше ЧВП

1. Совьет Серф — 2.30.40

2. Брокер Барс — 2.32.93

3. Байсар Барс — 2.36.53

4. Гоин Ап — 2.47.87

1600 метров, приз им. Яковлева П. И., для лошадей 3 лет ЧВП, рожденных в РС( Я)

1. Дрим Шот — 2.00.9

2. Нумизматик — 2.05.5

3. Леди Левинсон — 2.06.5

4. Телен — 2.10.3

5. Афина — 2.12.1

Ассамблея, Сардана снялись по вет показаниям.

1600 метров, приз им. Ф. К. Попова, для лошадей 4 лет и старше ЧВП, рожденных в РС(Я)

1. Найт Шот — 2.02.62

2. Атланта — 2.05.27

3. Норд Стар — 2.07.89

4. Николь — 2.09.62

5. Марокко — 2.10.27

6. Арабика — 2.13.15

7. Эркин — 2.14.51

8. Кыыдана — 2.21.52

9. Ривер — 2.25.28

3200 метров, приз ФКС, для лошадей якутской полукровной породы.

1. Атаман — 4.44.42

2. Рыжик — 4.47.14

3. Барахсан — 4.52.27

4. Джокер — 4.56.50

5. Буцефал — 5.18.78

Харысхал, Хатынчаана не участвовали.

4800 метров. Приз ФКС для лошадей якутской породы.

1. Кылбар — 7.28.34

2. Гектор — 7.35.91

3. Бэлэх — 7.48.43

4. Бастын — 7.49.92

5. Кустук — 7.51.74

6. Кэскил — 7.54.01

7. Кундээр — 8.08.02

8. Самныбат — 8.18.92

9. Сарыал — 8.45.57

10. Сахачан — 8.50.44

11. Диктатор — 9.11.73

12. Кырбый — 9.18.85

Харачаас снялся, Хатыhар, Хорсун снялись.