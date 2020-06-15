Определились участники «Президентских» скачек

По итогам десяти заездов 15 июня определились будущие участники главных скачек 2020 года – на призы главы Якутии, правительства республики и приза Дерби.

Сразу отметим, что скачки не носили официального статуса соревнований. Как сообщил «Спорт Якутии» источник, в условиях пандемии коронавирусной инфекции в республике отборочные заезды прошли в режиме тренировок. Кроме самих участников и представителей тренотделений на трибунах ипподрома Арктического ГАТУ не было зрителей и болельщиков. Отмечается, что скачки прошли также без комментатора. А все участники носили медицинские маски и придерживались социальной дистанции.

Тем не менее, результаты утренних заездов должны войти в протокол отборочных мероприятий – лошади, вошедшие в тройку призеров в заездах, получат право принять участие в главных скачках года. Такая договоренность была достигнута ранее между всеми представителями тренотделений.

Таким образом, путевки на «Приз Ил Дархана-2020» получили десять лошадей: Майн Кёниг из Чурапчи (как победитель прошлого года), Скай Файтер (Мегино-Кангаласский), Блэк Джет (Мегино-Кангаласский), Мейзи Кинг (Амгинский), Джафар (Хангаласский), Анкенди (Чурапчинский), Есаул (Намский), Корибиан Бой (Верхневилюйский), Альтер (Усть-Алданский), Брокер Барс (Мегино-Кангаласский).

По словам источника «Спорт Якутии», высокую резвость в утренних заездах показали мегинские лошади Блэк Джет и Скай Файтер, а также амгинский Мейзи Кинг.

На «Приз Дерби-2020» путевки взяли: Түмэн (Хангаласский), Арылхан (Намский), Николь (Мегино-Кангаласский), Губернатор (Чурапчинский), Гоин Ап (Сунтарский), Арктик Бой (Амгинский), Атланта (Мегино-Кангаласский), Норд Стар (Мегино-Кангалсский), Сириус (Усть-Алданский), Блэк Грек (Амгинский).

Предварительная дата официальных скачек на приз главы Якутии запланирована на 27 июня.

Победители и призеры тренировочных заездов 15 июня:

800 м (двухлетки)

Нумизматик

Артик

Төлөн

Ассамблея

Леди Левинсон

Карефан

2400 м (отборочный на приз Главы Якутии)

Скай Файтер

Джафар

Корибиан Бой

Эсквайр

2400 м (отборочный на приз Главы Якутии)

Блэк Джет

Анкенди

Альтер

Свидетель Барс

2400 м (отборочный на приз Главы Якутии)

Мейзи Кинг

Есаул

Брокер Барс

Борисоглебск

Конкистадор

2400 м (Кубок Чурапча)

Мэйн Кониг

Варадеро

Суфражистка

Мистер

Порт Артур

1600 м (отборочный на приз Дерби)

Түмэн

Николь

Гоин Ап

Атланта

Сириус

Полар Стар

1600 м (отборочный на приз Главы Якутии)

Арылхан

Губернатор

Арктик Бой

Норд Стар

Блэк Грек

Армада

Голден Асс

1800 м (отборочный на приз правительства Якутии)

Сандал

Найт Шот

Жирков

Марокко

Литтл Лайт

Арабика

Голден Граф

1800 м (отборочный на приз правительства Якутии)

Кэрэл

Айнцер Гут

Сайбер Шот

Тускул

Стимул

3200 м

Рыжик

Атаман

Гладиатор

Күнлүл

Буойун

Сардаана