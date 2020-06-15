Определились участники «Президентских» скачек
По итогам десяти заездов 15 июня определились будущие участники главных скачек 2020 года – на призы главы Якутии, правительства республики и приза Дерби.
Сразу отметим, что скачки не носили официального статуса соревнований. Как сообщил «Спорт Якутии» источник, в условиях пандемии коронавирусной инфекции в республике отборочные заезды прошли в режиме тренировок. Кроме самих участников и представителей тренотделений на трибунах ипподрома Арктического ГАТУ не было зрителей и болельщиков. Отмечается, что скачки прошли также без комментатора. А все участники носили медицинские маски и придерживались социальной дистанции.
Тем не менее, результаты утренних заездов должны войти в протокол отборочных мероприятий – лошади, вошедшие в тройку призеров в заездах, получат право принять участие в главных скачках года. Такая договоренность была достигнута ранее между всеми представителями тренотделений.
Таким образом, путевки на «Приз Ил Дархана-2020» получили десять лошадей: Майн Кёниг из Чурапчи (как победитель прошлого года), Скай Файтер (Мегино-Кангаласский), Блэк Джет (Мегино-Кангаласский), Мейзи Кинг (Амгинский), Джафар (Хангаласский), Анкенди (Чурапчинский), Есаул (Намский), Корибиан Бой (Верхневилюйский), Альтер (Усть-Алданский), Брокер Барс (Мегино-Кангаласский).
По словам источника «Спорт Якутии», высокую резвость в утренних заездах показали мегинские лошади Блэк Джет и Скай Файтер, а также амгинский Мейзи Кинг.
На «Приз Дерби-2020» путевки взяли: Түмэн (Хангаласский), Арылхан (Намский), Николь (Мегино-Кангаласский), Губернатор (Чурапчинский), Гоин Ап (Сунтарский), Арктик Бой (Амгинский), Атланта (Мегино-Кангаласский), Норд Стар (Мегино-Кангалсский), Сириус (Усть-Алданский), Блэк Грек (Амгинский).
Предварительная дата официальных скачек на приз главы Якутии запланирована на 27 июня.
Победители и призеры тренировочных заездов 15 июня:
800 м (двухлетки)
Нумизматик
Артик
Төлөн
Ассамблея
Леди Левинсон
Карефан
2400 м (отборочный на приз Главы Якутии)
Скай Файтер
Джафар
Корибиан Бой
Эсквайр
2400 м (отборочный на приз Главы Якутии)
Блэк Джет
Анкенди
Альтер
Свидетель Барс
2400 м (отборочный на приз Главы Якутии)
Мейзи Кинг
Есаул
Брокер Барс
Борисоглебск
Конкистадор
2400 м (Кубок Чурапча)
Мэйн Кониг
Варадеро
Суфражистка
Мистер
Порт Артур
1600 м (отборочный на приз Дерби)
Түмэн
Николь
Гоин Ап
Атланта
Сириус
Полар Стар
1600 м (отборочный на приз Главы Якутии)
Арылхан
Губернатор
Арктик Бой
Норд Стар
Блэк Грек
Армада
Голден Асс
1800 м (отборочный на приз правительства Якутии)
Сандал
Найт Шот
Жирков
Марокко
Литтл Лайт
Арабика
Голден Граф
1800 м (отборочный на приз правительства Якутии)
Кэрэл
Айнцер Гут
Сайбер Шот
Тускул
Стимул
3200 м
Рыжик
Атаман
Гладиатор
Күнлүл
Буойун
Сардаана
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