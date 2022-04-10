Определились победители Кубка чемпиона по национальному многоборью

Молодой Вячеслав ДЬЯКОНОВ второй год подряд отпраздновал победу на Кубке чемпиона по национальному многоборью на призы Ивана БЕЛОЛЮБСКОГО. Тем самым он вплотную приблизился к результату Егора ФИЛИППОВА, который является трехкратным обладателем этого кубка. Во многом повлияла на результат в конкуренции с Николаем МАТАННАНОВЫМ стрельба из лука, сообщает ЯСИА.

В турнире приняли участие 17 спортсменов из десяти улусов республики. Среди них опытные Артем ВАРДАНЯН, Николай Матаннанов, Дьулустан НОГОВИЦЫН, Дмитрий ПЕТРОВ, а отличался среди них молодой Вячеслав Дьяконов, являющийся сыном легендарного спортсмена республики, шестикратного победителя Игр Дыгына Николая ДЬЯКОНОВА.



Вячеслав Дьяконов стал шестым в прыжках, первым в якутской вертушке, четвертым в мас-рестлинге, первым в стрельбе из лука, третьим в беге и хапсагае. Перед перетаскиванием камня он опережал на девять очков Николая Матаннанова, то есть ему надо было лишь не отстать на девять пунктов от таттинца. Так и случилось, Дьяконов прошелся 230 метров с 110 килограммовым мешком и занял четвертое место в этом виде, когда как Матаннанов стал третьим. Сильно подкосила результаты Матаннанова стрельба из лука, где он занял восьмое место.



Вячеслав Дьяконов второй год подряд завоевал звание победителя Кубка чемпиона, второе место занял Николай Матаннанов, третьим стал Дьулустан Ноговицын из Горного улуса. А четвертую путевку на Игры Дыгына, которая разыгрывалась на турнире, взял Артем Варданян из Намского улуса.