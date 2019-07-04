Определились первые чемпионы Спортивных игр Якутии

4 июля состоялись финальные забеги по лёгкой атлетике среди мужчин на дистанции 10 000 метров. С самого старта было понятно кому достанется золото — им стал представитель Усть-Алданского улуса Артур БУРЦЕВ, сообщает ЯСИА.

Холод и небольшой дождь стали гостями стадиона «Амга-Олимп», где сегодня состоялись забеги по лёгкой атлетике. Во втором забеге на дистанции 10 000 метров среди мужчин, участие в котором принимали 14 легкоатлетов, уверенную победу одержал уроженец Усть-Алданского улуса Артур Бурцев. Он финишировал с результатом 31:47’80. таким образом рекорд Игр — 29:01’35 мин — в этом году побить не удалось.

Вторым на дистанции 10 000 и среди мужчин стал Александр МОЕДО из Амгинского улуса с результатом 32:15’76, бронзу завоевал представитель Якутска Николай КОПЫРИН (32:31’07).

Отметим, что для Артура Бурцева эта дистанция не является сложной — он не раз выигрывал забеги в Санкт-Петербурге среди тысячи других спортсменов.

«Сегодня была просто отличная погода, беговая. Дорожка хорошая, даже в Санкт-Петербурге нет такой. Амгинцам повезло со стадионом. Рад, что защитил честь своего улуса и одержал победу. Впереди ещё две дистанции, хочу помочь своим ребятам завоевать ещё одно золото», — сказал триумфатор VII Спортивных игр народов Якутии в комментарии ЯСИА.

Он добавил, что планирует завершить карьеру в 2022 году. Кстати, Артур — брат Нюргуяны БУРЦЕВОЙ — легкоатлетки, о которой заговорили на прошлых играх в Намцах. Сейчас она завершила карьеру в спорте и работает тренером в фитнес-индустрии.