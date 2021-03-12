Определились лучшие из лучших учительских команд!

Вот и завершился Методический турнир учительских команд Республики Саха (Якутия), состоявшийся в стенах Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II с 9 по 12 марта с.г.

Под девизом «Умное образование – умный регион» на данном состязании приняли участие 21 команда из 13 улусов республики, 7 из которых вышли на финальный этап. 2 последних финальных поединка «Час с классом», классный час с обучающимися, и «Педагогический СТиЭМ», что означает Совместное творчество и эффективные методики, стали решающими в определении фаворитов.

В общем итоге победителем турнира стала команда учителей Нюрбинского района «NyurbaMax». Почетное второе место заняла команда методического объединения МОУ «Гимназия №1 г.Нерюнгри им.С.С.Каримовой» «SOFT SKILLS». И на третьей позиции — команда учителей Усть-Алданского улуса «Суотту-TEAM» (МБОУ «Соттинская СОШ»).

Надо отметить, конкурс способствовал во многом развитию творческого потенциала и личностного роста каждого участника. Несомненно, приобретен неоценимый опыт в повышении качества системы образования в регионе. Участники конкурса, да и вся педагогическая общественность, наблюдавшая в эти дни за ходом конкурса в режиме онлайн, приобрела новые профессиональные педагогические и методические компетенции, опыт работы в команде, убедилась в возможности совместного сетевого творчества. В этом большая ценность и значение данного вида соревнования.

Команда-победительница примет участие уже на российском чемпионате «Черук». Кстати, что такое «Черук»? В расшифровке это – Чемпионат региональных учительских команд, или «четыре руки» (команда должна состоять из четырех участников).

Будем говорить, чемпионат российских учительских компетенций, предоставляющий наисовременнейшие педагогические технологии, востребованные в современном обществе, возымел большую популярность среди педагогов России и Республики Саха (Якутия).

Пожелаем команде-победительнице «NyurbaMax» успешного выступления на всероссийском «Черуке»!