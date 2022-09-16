Определились финалисты первого дня чемпионата мира в Белграде

В четверг, 15 сентября, на чемпионате мира в Белграде определились первые финалисты-вольники, которые сегодня разыграют четыре золотые медали.

Одна из интриг этого чемпионата – противостояние сборных США и Ирана, чьи шансы на командную победу в отсутствие российских вольников расцениваются как равные. Иранцы оказались в роли догоняющих еще до начала соревнований, когда стало известно, что в первом круге жребий свел их борца в весе до 70 кг Амира Яздани с соперником из Израиля. Атлеты Исламской республики упорно отказываются соревноваться с израильтянами, за что наказываются штрафами и дисквалификациями. Такая же участь ждет Яздани, хотя борец не виноват — он не может пойти против бытующих в его стране неписаных законов.

Трое других иранцев благополучно добрались до полуфиналов. У американцев на пути к этой стадии тоже была одна потеря – с дистанции сошёл проигравший грузину Гено Петриашвили тяжеловес Хэйден Зиллмер (4:9), которого можно считать слабым звеном в сборной США.

Вечером в заочном споре в полуфиналах двух борцовских держав вперед вышли американцы, но обо всём по порядку.

Полуфиналы

70 кг

Таиши Нарикуни (Япония) — Эрназар Акматалиев (Кыргызстан) – 11:10

В прошлом году кыргызстанец дошел до финала чемпионата мира, и сегодня стартовал мощно, выиграв досрочно у дагестанского легионера сборной Болгарии Рамазана Рамазанова, а до него у молдованина Максима Сакулцана.

Японец днем провел три схватки, самую яркую победу он одержал в четвертьфинале над дагестанцем из сборной Узбекистана Ильясом Бекбулатовым. Нарикуни в этом поединке заработал десять безответных баллов, и все — с одной атаки, которая началась с четырехбалльного броска. Но было ли там четыре балла, когда Бекбулатов упал не на спину, а на бок? Как бы там ни было, японец был объективно сильнее.

Вдохновленный победой над одним из фаворитов, Нарикуни в красивом и суперзахватывающем поединке сломил сопротивление и другого претендента на «золото». Акматалиев вёл со счётом 6:2, и нечего для него не предвещало беды, когда на исходе первого периода японцу удался бросок прогибом через грудь. Кыргызстанец, посчитав этот эпизод недоразумением, вновь взялся зарабатывать баллы и вновь вышел вперед – 10:6. Нарикуни не пал духом, вскоре отквитал два бала, а за пять секунд до конца заработал еще два.

Эта победа японца даёт Бекбулатову шанс поспорить за «бронзу» и, чтобы её завоевать, ему надо выиграть две схватки, в том числе у Акматалиева, которому он уступил в прошлом году на олимпийском квалификационном турнире.

Зейн Ретерфорд (США) — Зураби Якобишвили (Грузия) – 7:0

Американец до этого дважды неудачно выступал на чемпионатах мира, но сегодня он, что называется, рвал и метал. В трех поединках Ретерфорд не уступил ни одного балла и двух соперников одолел досрочно. И в полуфинале напористый американец был неудержим, уверенно превзойдя экс-чемпиона мира и чемпиона Европы этого года Зураби Якобишвили.

В пятницу, 16 сентября, в Белграде пройдут большие и малые финалы в четырех весах, а также состоятся предварительные поединки в трех категориях – до 57, 74 и 92 кг.

79 кг

Джордан Барроуз (США) — Али Умарпашаев (Болгария) – 9:2

Изначально в этом весе явным фаворитом был Барроуз, и днем он боролся, как настоящий лидер, сметая всех на своем пути. Правда, из трех его оппонентов оказать ему какое-то сопротивление мог бы разве что экс-чемпион Азии Арсалан Будажапов (Кыргызстан), но и он, как и двое других соперников американца, не смогли продержаться на ковре отведенные на поединок шесть минут. Удалось это только чеченскому борцу сборной Болгарии Умарпашаеву, а рассчитывать на большее против находящегося в отличной форме олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира ему сегодня было сложно

Мохаммад Ноходи (Иран) — Василий Михайлов (Украина) – 5:4

У вице-чемпиона мира-2021 из Ирана самая сложная схватка была стартовая, в которой с разницей в один балл он справился с дагестанским борцом сборной Румынии Якубом Шихджамаловым (7:6). Потом Ноходи провел еще две встречи, в четвертьфинале он убрал со своего пути призера Игр в Токио из Узбекистана Бекзода Абдурахмонова (10:5).

Хорошо днем боролся и вольник из Украины, он превзошел соперников из Казахстана и Азербайджана, а в четвертьфинале разгромил экс-чемпиона Европы грека Георгиоса Кугиомцидиса (10:0). Зарубился Михайлов и с Ноходи, но всё же последний оказался чуточку сильнее.

Благодаря выходу иранца в финал, Шихджамалов сможет принять участие в утешительной стадии. Завтра его ждет встреча с монгольским борцом, а в случае успеха он поспорит за «бронзу» с узбеком Абдурахмоновым.

86 кг

Хасан Яздани (Иран) — Борис Макоев (Словакия) – 10:0

Дэвид Тейлор (США) — Азамат Даулетбеков (Казахстан) – 11:0

Ни в одной категории нет такой большой разнице в классе между лидерами и остальными борцами, как в весе до 86 кг. Тейлор и Яздани – это две глыбы, которые возвышаются над всеми, не давая никому шанса посягнуть на их превосходство. Так боролись они и сегодня, играючи расправляясь со всеми соперниками.

Завтра Короли среднего веса сойдутся лицом к лицу в пятый раз. Пока счет 3:1 в пользу Тейлора, но последний поединок выиграл Яздани. Король должен быть один, и через сутки мы узнаем, кто из них наденет корону в Белграде.

125 кг

Лхагвагерел Мунхтур (Монголия) — Гено Петриашвили (Грузия) – 4:2

Сенсация дня: титулованный грузин, один из главных фаворитов проигрывает борцу из Монголии. Недооценил Петриашвили оппонента, хотя, может быть, уже настало время монгольского тяжеловеса, который еще в прошлом году обратил на себя внимание, став третьим призером чемпионата мира и финишировав на пятом месте на Играх в Токио.

Грузин спохватился при счёте 0:4, отыграл два балла, но на большее у него не осталось ни сил, ни времени.

Таха Акгюль (Турция) — Амир Заре (Иран) – 4:2

Сумасшедшая по напряжению схватка с неожиданной развязкой. Акугуль проиграл Заре на Олимпиаде в Токио и на сегодняшний полуфинал вышел полный желания взять реванш. Начал он активно и в первом периоде повёл в счёте – 1:0. После отдыха иранцу удалось выйти вперед — 2:1, и он продолжал напирать. В самой концовке Заре прошел в ногу и почти «посадил» Акгуля, но тот невероятным образом вывернулся и сам зашёл за спину соперника.

Завтра финал пройдет без Заре и Петриашвили, но он будет не менее интересен, так как мы узнаем, появится ли новый лидер в тяжелом весе, на что сегодня серьёзную заявку сделал гигант из Монголии.

В пятницу, 16 сентября, в Белграде пройдут большие и малые финалы в четырех весах, а также состоятся предварительные поединки в трех категориях – до 57, 74 и 92 кг.

Арсен АЛИЕВ

Все схватки дагестанских легионеров

70 кг. Ильяс Бекбулатов (Узбекистан) – Энтони Весли (Кабо-Верде) – 11:0; Джошуа Финесилвер (Израиль) – 10:0; Таиши Нарикуни (Япония) – 0:11…

70 кг. Рамазан Рамазанов (Болгария) – Фати Вежсели (Северная Македония) – 7:4; Бакар Ндум (Гвинея-Бисау) – 13:2; Эрназар Акматалиев (Кыргызстан) – 0:11.

74 кг. Якуб Шихджамалов (Румыния) – Мохаммад Ноходи (Иран) – 6:7…

86 кг. Абубакр Абакаров (Азербайджан) – Хасан Закариев (Украина) – 5:4; Тарзан Майсурадзе (Грузия) – 1:3.

86 кг. Ахмед Магамаев (Болгария) – Ноэль Чакон (Мексика) – 6:5; Себастьян Ежиржански (Польша) – 1:1 (-:+).

125 кг. Магомедгаджи Нурасулов (Сербия) – Хасанбой Рахимов (Узбекистан) – 8:10.