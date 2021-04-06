Определились 15 лауреатов конкурса»Учитель года»

Вчера, 5 апреля, стартовал республиканский юбилейный 30-й конкурс профессионального мастерства «Учитель года Республики Саха (Якутия)-2021».

В конкурсе принимают участие 27 учителя, представители 22 улусов и г. Якутска. Верхневилюйский улус и город Якутск представляют по 2 учителя, а Усть-Майский улус принимает участие в лице 3-х претендентов. Среди конкурсантов 8 учителей русского языка и литературы, 5 — истории, 3 — иностранного языка, 3 — математики, 2 — начальных классов и по одному учителю информатики, биологии, химии, технологии и физики.

Конкурсантов тепло поздравили и напутствовали министр образования и науки Р С(Я) М.П.Сивцев, председатель рескома профсоюза работников образования РС(Я) Я.С.Щепанская, директор АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» Н.М.Павлов, 1-й заместитель директора ИРО и ПК, советник министра МОиН РС(Я), д.п.н. Г.И.Алексеева.

«Каждый человек – Личность, а формирование Личности – результат большого труда учителя. Это особый труд – воспитать, обучить человека в суровых условиях Якутии. Не все наши школы оснащены современным оборудованием, не во всех школах хватает учителей по предметам, но, благодаря таланту, организаторским способностям наших учителей, формируются выдающиеся личности, которые успешно работают и конкурируют на глобальном рынке труда»,-сказал министр в своей приветственной речи.

Во второй день конкурса состоялись уроки, I-й этап финального турнира конкурса. Уроки прошли в формате онлайн, за которыми наблюдало жюри и эксперты конкурса. Площадки для конкурсных уроков предоставлены 4-мя школами ГО «город Якутск»: МОБУ «Якутская городская классическая гимназия», МОБУ СОШ №33 им.Л.А.Колосовой, МОБУ «Национальная гимназия «Айыы кыһата», МОБУ « Якутская городская национальная гимназия им.А.Г. и Н.К.Чиряевых».

По решению Большого жюри 15 конкурсантов получили право на участие во 2-м туре, который включает в себе «Классный час» и «Мастер-класс»:

Федотова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Оленекская СОШ им. Х.М.Николаева» Оленекского района; Посельская Ульяна Борисовна, учитель химии МБОУ «Томторская СОШ им.Н.М.Заболоцкого» Оймяконского района; Гончарова Ирина Владимировна, учитель математики МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри имени С.С. Каримовой» Нерюнгринского района; Габышева Галина Юрьевна, учитель биологии и химии МБОУ «Оросунская СОШ» Верхневилюйского улуса; Конова Анна Сергеевна Учитель иностранного языка (кит/англ) МАОУ «СОШ№23 им. В.И. Малышкина» (с УИОП) г. Якутска; Казакбаев Кадыр Леонидович, учитель истории МБОУ СОШ №9 г. Алдан Алданского района; Воронов Максим Иванович, учитель английского языка МБОУ «Вилюйская гимназия им. И,Л.Кондакова» Вилюйского улуса; Неустроева Елизавета Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ “Таттинская гимназия имени Ивана Пудовича Жегусова” Таттинского улуса Романова Саина Григорьевна, учитель физики МБОУ «Белогорская гимназия им. Н.Н. Ефимова» Абыйского улуса; Слепцова Мария Владимировна, учитель математики МБОУ «Петропавловская СОШ» Усть-Майского улуса; Самсонов Михаил Аркадьевич учитель истории и обществознания МБОУ “Майинская СОШ им. В.П. Ларионова с УИОП” Мегино-Кангаласского улуса; Борисов Сергей Владимирович, учитель истории и обществознания МБОУ «Оспехская средняя общеобразовательная школа» Усть-Алданского улуса; Егорова Дина Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Петропавловская СОШ» Усть-Майского улуса; Уваровская Ньургустана Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Мастахская СОШ имени Н.П. Егорова» Кобяйского улуса; Аммосова Мария Иннокентьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Саккырырская СОШ им. Р.И. Шадрина» Эвено-Бытантайского улуса.

Итак, продолжается жесткая борьба за право выйти в финал, а затем стать абсолютным победителем конкурса! Пожелаем лауреатам удачи!