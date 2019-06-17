Определены победители праймериз «Единой России» в Среднеколымском улусе

Сегодня состоялись праймериз «Единой России» в Среднеколымском улусе – на главу города Среднеколымска и и главу Кангаласского I наслега.

В Среднеколымском улусе с восьми утра стартовало предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидата на должность главы города Среднеколымск. Вечером подведены итоги.

В праймериз участвовали четыре кандидатуры:

Николай Чукров (набрал наибольшее количество голосов – 146);

Николай Тарасов (104);

Петр Сибиряков (83);

Сергей Галаев (58).

Биография Николая Захаровича Чукрова:

Дата рождения: 15 июня 1978 года.

Место работы: заместитель главы по вопросам жизнеобеспечения МО «Среднеколымский улус (район)»

Образование:

— высшее, Якутский государственный университет имени М.К.Аммосова, специальность «юриспруденция» (2005 год).

— высшее, ФГО УВПО «Российская академия государственной службы при Президенте РФ» г.Москва (2010 г.), специальность «государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность:

1995-1998 гг. Училище олимпийского резерва – студент;

1998 -2005 гг. Якутский государственный университет – студент;

2006-2010 гг. РАГС при Президенте РФ – студент;

1996 -2001гг. тренер-инструктор ШВСМ;

2001- 2012 гг. ИП Чукров Н.З.;

2005 -2008 гг. заместитель генерального директора ГУРП «Крестьянский рынок»;

2012-2015гг. «ГБУ РЦНВС им. Василия Манчаары», начальник отдела;

2015-2017 гг. Ассоциация МРО «Союз строителей Якутии», главный специалист отдела допуска и контроля;

05.2017 – 09.2017 гг. заместитель генерального директора ООО «Винер»;

с 09.2017 по настоящее время – заместитель главы по вопросам жизнеобеспечения администрации МО «Среднеколымский улус (район)»

Беспартийный, женат, воспитывает двоих детей.

Надолжность главы Кангаласского I наслега в лидерах Василий Ноговицын (59 голосов). У Максима Винокурова – 44, Ньургуна Винокурова – 37 голосов. Всего в наслеге проживает 130 избирателей, участие приняли 129.

Биография Василия Васильевича Ноговицына:

Место рождения: г. Среднеколымск, дата рождения 07.01.1972 г. Образование высшее, СВФУ, специальность “учитель технологии и предпринимательства”.

Трудовая деятельность:

27.06.1988 г. Совхоз «Алазейский», рабочий Алеко-Кюельского отделения; 28.06.2003 г. «Алеко-Кюельская средняя школа», руководитель детского движения; 01.09.2014 г. «Алеко-Кюельская средняя школа», учитель внеклассной работы; 01.01.2005 г. «Алеко-Кюельская средняя школа», мастер производственного обучения.