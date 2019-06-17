Определены победители праймериз «Единой России» в Среднеколымском улусе

Сегодня состоялись праймериз «Единой России» в Среднеколымском улусе – на главу города Среднеколымска и и главу Кангаласского I наслега.
В Среднеколымском улусе с восьми утра стартовало предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидата на должность главы города Среднеколымск. Вечером подведены итоги.
В праймериз участвовали четыре кандидатуры:
Николай Чукров (набрал наибольшее количество голосов – 146);
Николай Тарасов (104);
Петр Сибиряков (83);
Сергей Галаев (58).
Биография Николая Захаровича Чукрова:
Дата рождения: 15 июня 1978 года.
Место работы: заместитель главы по вопросам жизнеобеспечения МО «Среднеколымский улус (район)»
Образование:
— высшее, Якутский государственный университет имени М.К.Аммосова, специальность «юриспруденция» (2005 год).
— высшее, ФГО УВПО «Российская академия государственной службы при Президенте РФ» г.Москва (2010 г.), специальность «государственное и муниципальное управление».
Трудовая деятельность:
1995-1998 гг. Училище олимпийского резерва – студент;
1998 -2005 гг. Якутский государственный университет – студент;
2006-2010 гг. РАГС при Президенте РФ – студент;
1996 -2001гг. тренер-инструктор ШВСМ;
2001- 2012 гг. ИП Чукров Н.З.;
2005 -2008 гг. заместитель генерального директора ГУРП «Крестьянский рынок»;
2012-2015гг. «ГБУ РЦНВС им. Василия Манчаары», начальник отдела;
2015-2017 гг. Ассоциация МРО «Союз строителей Якутии», главный специалист отдела допуска и контроля;
05.2017 – 09.2017 гг. заместитель генерального директора ООО «Винер»;
с 09.2017 по настоящее время – заместитель главы по вопросам жизнеобеспечения администрации МО «Среднеколымский улус (район)»
Беспартийный, женат, воспитывает двоих детей.
Надолжность главы Кангаласского I наслега в лидерах Василий Ноговицын (59 голосов). У Максима Винокурова – 44, Ньургуна Винокурова – 37 голосов. Всего в наслеге проживает 130 избирателей, участие приняли 129.
Биография Василия Васильевича Ноговицына:
Место рождения: г. Среднеколымск, дата рождения 07.01.1972 г. Образование высшее, СВФУ, специальность “учитель технологии и предпринимательства”.
Трудовая деятельность:
|27.06.1988 г.
|Совхоз «Алазейский», рабочий Алеко-Кюельского отделения;
|28.06.2003 г.
|«Алеко-Кюельская средняя школа», руководитель детского движения;
|01.09.2014 г.
|«Алеко-Кюельская средняя школа», учитель внеклассной работы;
|01.01.2005 г.
|«Алеко-Кюельская средняя школа», мастер производственного обучения.