Определены суровые требования к проведению ысыахов

Определены требования к проведению ысыахов и других массовых культурных мероприятий

Министерство культуры и духовного развития Якутии утвердило стандартные требования к проведению культурно-массовых мероприятий на территории республики в условиях проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Культурно-массовые мероприятия могут проводиться в традиционном формате только при условии 70% охвата взрослого населения прививками против коронавируса на территории соответствующего муниципального образования.

«Требования относятся ко всем культурно-массовым мероприятиям с участием более 300 человек, которые проводятся на стационарных или временных культурно-зрелищных и спортивных площадках, а также в парках, садах, скверах, на улицах, площадях и водоемах. То есть это относится и к проведению таких традиционных празднований, как ысыахи. Кроме того, стандарт регламентирует выезды организованных групп для участия в культурно-массовых мероприятиях за пределами республики», — отмечает первый заместитель министра культуры Якутии Владислав Левочкин.

В соответствии с данными требованиями, число участников и зрителей культурно-массовых мероприятий не должно превышать половину загрузки объекта, а социальное дистанциирование при этом должно составлять не менее 1,5 метров.

Организатор мероприятия должен обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, масочного режима, определить ответственных и организовать инструктаж среди участников и волонтеров. Администратор мероприятия должен обеспечить контроль над соблюдением требований, снабжение персонала средствами индивидуальной защиты, масками, проведение термометрии посетителей, не допуская граждан с температурой выше 37 градусов, регулярную дезинфекцию и санобработку, в том числе сухим туманом. Кроме того, в его обязанности входит разработка и исполнение алгоритма действий в случае выявления заболевших.

Для того, чтобы стать участником (лицом, задействованным в проведении мероприятия), необходимо предоставить:

— личное письменное согласие или согласие родителей, если ему до 18 лет;

— медицинский документ о вакцинации;

— отрицательный результат теста методом ПЦР или ИХА не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия.

Участники мероприятий должны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавирусной инфекции, использовать средства индивидуальной защиты и маски, обеспечивать социальное дистанциирование и пройти соответствующий инструктаж.