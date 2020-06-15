15.06.2020
12:10
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Культура & Образование

Определены сроки проведения ЕГЭ-2020

С учетом сложившейся ситуации с распространением корновируса Министерством просвещения РФ было принято решение о сдаче Единых государственных экзаменов только теми, кто планирует поступать в вузы в этом году. При этом аттестаты выдадут всем ученикам без исключения.

В Якутии  предварительное количество участников ЕГЭ — 6082 человека. Для проведения экзаменов готовится 233 пункта. В данное время в республике ведется работа по обеспечению пунктов проведения экзаменов дезинфицирующими средствами, рециркуляторами, бесконтактными термометрами, оборудованием для обеззараживания средств, предназначенным для работы в присутствии детей, средствами индивидуальной защиты, питьевой водой. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Якутии. 

Проведение итогового сочинения (изложения) предварительно запланировано на 17 июня. Все требования Роспотребнадзора по обеспечению санитарных условий будут соблюдаться как при проведении сочинения/изложения, так и при организации подвоза обучающихся в места проведения экзамена. 

Основная волна ЕГЭ пройдет в следующие даты:

  • 3 июля, пятница — география, литература, информатика
  • 6-7 июля, понедельник-вторник  — русский язык
  • 10 июля, пятница — профильная математика (экзамен по базовой математике был отменён)
  • 13 июля, понедельник — физика, история
  • 16 июля, четверг — обществознание, химия
  • 20 июля, понедельник — биология, иностранные языки (письменно)
  • 22-23 июля, среда-четверг — иностранные языки (устно)

Резервные дни:

  • 24 июля, пятница – по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков
  • 25 июля, суббота – по всем учебным предметам

Расписание второй волны ЕГЭ (для выпускников прошлых лет):

  • 3 августа, понедельник – по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам
  • 5 августа, среда – по русскому языку
  • 7 августа, пятница – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам
  • 8 августа, суббота – резервный день по всем предметам.

Отмечается, что выплату от республики в размере 5000 рублей получат все выпускники школ региона независимо от сдачи ЕГЭ.

По всем вопросам, касающимся организации и проведения государственной итоговой аттестации, организована «горячая линия ЕГЭ» — 42-10-46, 8 (924) 599-32-12.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: www.sakha.gov.ru
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