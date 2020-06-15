Определены сроки проведения ЕГЭ-2020

С учетом сложившейся ситуации с распространением корновируса Министерством просвещения РФ было принято решение о сдаче Единых государственных экзаменов только теми, кто планирует поступать в вузы в этом году. При этом аттестаты выдадут всем ученикам без исключения.

В Якутии предварительное количество участников ЕГЭ — 6082 человека. Для проведения экзаменов готовится 233 пункта. В данное время в республике ведется работа по обеспечению пунктов проведения экзаменов дезинфицирующими средствами, рециркуляторами, бесконтактными термометрами, оборудованием для обеззараживания средств, предназначенным для работы в присутствии детей, средствами индивидуальной защиты, питьевой водой. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Якутии.

Проведение итогового сочинения (изложения) предварительно запланировано на 17 июня. Все требования Роспотребнадзора по обеспечению санитарных условий будут соблюдаться как при проведении сочинения/изложения, так и при организации подвоза обучающихся в места проведения экзамена.

Основная волна ЕГЭ пройдет в следующие даты:

3 июля, пятница — география, литература, информатика

6-7 июля, понедельник-вторник — русский язык

10 июля, пятница — профильная математика (экзамен по базовой математике был отменён)

13 июля, понедельник — физика, история

16 июля, четверг — обществознание, химия

20 июля, понедельник — биология, иностранные языки (письменно)

22-23 июля, среда-четверг — иностранные языки (устно)

Резервные дни:

24 июля, пятница – по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков

25 июля, суббота – по всем учебным предметам

Расписание второй волны ЕГЭ (для выпускников прошлых лет):

3 августа, понедельник – по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам

5 августа, среда – по русскому языку

7 августа, пятница – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам

8 августа, суббота – резервный день по всем предметам.

Отмечается, что выплату от республики в размере 5000 рублей получат все выпускники школ региона независимо от сдачи ЕГЭ.

По всем вопросам, касающимся организации и проведения государственной итоговой аттестации, организована «горячая линия ЕГЭ» — 42-10-46, 8 (924) 599-32-12.