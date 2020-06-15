Определены сроки проведения ЕГЭ-2020
С учетом сложившейся ситуации с распространением корновируса Министерством просвещения РФ было принято решение о сдаче Единых государственных экзаменов только теми, кто планирует поступать в вузы в этом году. При этом аттестаты выдадут всем ученикам без исключения.
В Якутии предварительное количество участников ЕГЭ — 6082 человека. Для проведения экзаменов готовится 233 пункта. В данное время в республике ведется работа по обеспечению пунктов проведения экзаменов дезинфицирующими средствами, рециркуляторами, бесконтактными термометрами, оборудованием для обеззараживания средств, предназначенным для работы в присутствии детей, средствами индивидуальной защиты, питьевой водой. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Якутии.
Проведение итогового сочинения (изложения) предварительно запланировано на 17 июня. Все требования Роспотребнадзора по обеспечению санитарных условий будут соблюдаться как при проведении сочинения/изложения, так и при организации подвоза обучающихся в места проведения экзамена.
Основная волна ЕГЭ пройдет в следующие даты:
- 3 июля, пятница — география, литература, информатика
- 6-7 июля, понедельник-вторник — русский язык
- 10 июля, пятница — профильная математика (экзамен по базовой математике был отменён)
- 13 июля, понедельник — физика, история
- 16 июля, четверг — обществознание, химия
- 20 июля, понедельник — биология, иностранные языки (письменно)
- 22-23 июля, среда-четверг — иностранные языки (устно)
Резервные дни:
- 24 июля, пятница – по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков
- 25 июля, суббота – по всем учебным предметам
Расписание второй волны ЕГЭ (для выпускников прошлых лет):
- 3 августа, понедельник – по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам
- 5 августа, среда – по русскому языку
- 7 августа, пятница – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам
- 8 августа, суббота – резервный день по всем предметам.
Отмечается, что выплату от республики в размере 5000 рублей получат все выпускники школ региона независимо от сдачи ЕГЭ.
По всем вопросам, касающимся организации и проведения государственной итоговой аттестации, организована «горячая линия ЕГЭ» — 42-10-46, 8 (924) 599-32-12.
+7 (999) 174-67-82