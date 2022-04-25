Определены пять лучших стрелков среди строителей Якутии

23 апреля сего года в спортивном комплексе «Бэргэн» на 6-ом километре Маганского тракта г. Якутска прошли VII-е Республиканские соревнования по спортинг-компакту в личном первенстве среди работников строительной отрасли Якутии, посвященных 100-летию образования Якутской АССР, организатором которых, по традиции выступила Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии».

Проведенное соревнование стало отличной пристрелкой перед сезоном охоты на водоплавающую дичь. Участников соревнований ждали не только отличное настроение и соревновательный дух, но и вкусный горячий обед, достойные призы для его победителей и призеров.

Участников соревнований приветствовал председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Яков ЕФИМОВ. После чего мероприятие открыл координатор по Дальневосточному федеральному округу, генеральный директор Ассоциации «Союз строителей Якутии» Айхал ГАБЫШЕВ.

«Такие соревнования мы проводим не только с целью повышения спортивного мастерства работников строительного комплекса, но и для объединения всех строителей нашей республики. Мы одна большая семья!» – отметил Айхал Габышев.

По итогам соревнований первое место занял Алексеев Данил — ГКУ СГЗ РС (Я), сбивший 48 мишеней из 50 возможных. Второе место занял индивидуальный предприниматель Аммосов Вадим и третье место, по итогам соревнований занял Охлопков Семен (УГРС АО «Сахатранснефтегаз»). Так же по традиции были разыграны поощрительные призы за четвертое и пятое места, которые заняли Афанасьев Максим (АК «АЛРОСА» (ПАО) и Габышев Айхан (ООО «Адгезия») соответственно.

Все участники соревнований остались довольны организацией проведенных соревнований.