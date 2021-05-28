Определены победители по программе «Земский учитель»

Конкурсной комиссией Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) определены победители конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, поселки, города с населением до 50 тысяч человек, пожелавшим работать в школах Республики Саха (Якутия).

В конкурсном отборе приняли участие 68 претендентов на 16 вакансий.

Определены победители по 15 вакантным должностям районов республики по программе «Земский учитель»:

1. МБОУ «Майорская СОШ» МР «Абыйский улус (район), на вакансию «Учитель биологии и химии» — Павлова Аэлита Александровна, Республика Саха (Якутия).

2. МБОУ «Саскылахская СОШ» МР «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)», на вакантную должность «Учитель математики» — Тартан-оол Долаана Витальевна, г. Кызыл Республика Тыва.

3. МБОУ «Хара-Улахская СОШ» МР «Булунский улус (район)», на вакантную должность «Учитель биологии, химии, географии» — Жамбалова Ирина Дашиевна, Забайкальский край.

4. МБОУ «Нелемнинская СОШ имени Спиридонова Н. И. — Текки Одулока» МР «Верхнеколымский улус (район)» на вакантную должность «Учитель химии, биологии» — Белекова Айсура Валерьевна, Республика Алтай.

5. МБОУ «Адычинская СОШ имени В.С. Чирикова» МО «Верхоянский район» на вакантную должность «Учитель английского языка» — Платонова Мария Анатольевна, Алтайский край.

6. МБОУ «Жиганская СОШ» МР «Жиганский национальный эвенкийский район» на вакантную должность «Учитель физики» — Ондар Ай-кат Борисовна, Республика Тыва.

7. МБОУ «Соболохская СОШ» МО «Момский район» на вакантную должность «Учитель физики и информатики» — Игнатьева Оксана Николаевна, Республика Саха (Якутия).

8. МБОУ «Жилиндинская СОШ» МР «Оленекский эвенкийский национальный район» на вакантную должность «Учитель физики, математики, астрономии» — Васильева Рамиля Мухаметовна, Санкт-Петербург.

9. МКОУ «Хатынгнахская СОШ» МР «Среднеколымский улус (район)» на вакантную должность «Учитель английского языка» — Корякина Матрена Петровна, Намский улус Республика Саха (Якутия).

10. МБОУ «Кустурская СОШ им. И. Н. Слепцова» МО «Эвено-Бытантайский национальный улус» на вакантную должность «Учитель химии и биологии» — Гаряев Цецен Бембеевич, Республика Калмыкия.

11. МБОУ «Себян-Кюельская национальная эвенская средняя общеобразовательная школа им. П.А.Ламутского» МО «Кобяйский улус (район)» на вакантную должность «Учитель биологии и химии» — Корнилова Екатерина Николаевна, Республика Саха (Якутия).

12. МОУ «Общеобразовательная школа № 16 пос. Хани» МР «Нерюнгринский район» на вакантную должность «Учитель английского языка» — Иргит Саглана Вячеславовна, Республика Тыва.

13. МБОУ «Петропавловская средняя общеобразовательная школа («Петропавловская школа»)» МР «Усть-Майский улус (район)» на вакантную должность «Учитель физики» — Сорошева Саргылана Викторовна, Республика Саха (Якутия).

14.МБОУ «Джебарики-Хаинская средняя общеобразовательная школа» МР «Томпонский район» на вакантную должность «Учитель математики и физики» — Ким Марина Филипповна, Камчатский край.

15.МБОУ «Усть — Нерская средняя общеобразовательная школа имени И.В. Хоменко» МР Оймяконский улус (район)» на вакантную должность «Учитель информатики и математики» — Перепелкина Галина Александровна, Пензенская область.

Решением комиссии конкурсный отбор на вакантную должность «Учитель информатики, физики» в МБОУ «Хайырская СОШ имени Василия Ивановича Барабанского» МО «Усть-Янский улус (район)» считать не состоявшимся в связи с несоответствием претендента на вакантную должность согласно п.п. в. п. 6 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 27 января 2020 г. № 986.

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) будет объявлен дополнительный конкурсный отбор.