Определены победители конкурса «Семья года — 2021»👨‍👩‍👧‍👦

Подведены итоги республиканских семейных конкурсов, проведенных в рамках Республиканского фестиваля «Семья года — 2021», проведённых Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия) под эгидой Всероссийского конкурса «Семья года».

Конкурс проводился в 20-ый раз в заочном формате по пяти номинациям: «Кочевая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Молодая семья», «Многодетная семья». Всего в конкурсе приняли участие 63 семьи из 23 муниципальных образований (городских округов). Конкурс позволил продемонстрировать все грани национальных, культурных, творческих и семейных особенностей жизни семей.

В номинации «Кочевая семья Республики Саха (Якутия) — 2021» приняли участие 3 семьи из 3 улусов. Это семьи, ведущие традиционный кочевой образ жизни и занимающиеся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера: оленеводством, охотничьим, рыбным и пушным промыслом, сбором дикорастущих ягод. Семьи продемонстрировали изготовление национальной одежды, снаряжения для традиционного промысла, пошива меховой одежды. Все 3 семьи сохранили родной язык и не забывают традиции предков.

По итогам конкурса в номинации «Кочевая семья Республики Саха (Якутия) — 2021» 1 место заняла семья Вероники Михайловны и Романа Львовича Семеновых (МР «Оленёкский эвенкийский национальный район»); 2 место – семья Анны Степановны и Афанасия Анатольевича Абрамовых (МР «Томпонский район»); 3 место – семья Анастасии Даниловны и Григория Петровича Кривошапкиных (МО «Кобяйский улус (район)»).

По номинации «Семья — хранитель традиций Республики Саха (Якутия) – 2021» приняли участие 13 семей из 10 улусов. Конкурс призван способствовать сохранению духовных, исторических и семейных ценностей, так как семья выступает хранителем национальных традиций, оплотом духовной жизни народа и служит естественной средой передачи культурной памяти будущим поколениям.

Семьи, участвующие в конкурсе, не только обладают богатым опытом семейной жизни, ведут здоровый образ жизни, развивают увлечения и таланты членов семьи, но и активно поддерживают гражданские инициативы и проекты, сохраняющие национальные традиции, историю своего рода, приверженность семейной профессии. Семьи бережно сохраняют то ценное наследие, которое передали им их старшие поколения.

По итогам конкурса по номинации «Семья — хранитель традиций Республики Саха (Якутия) – 2021» 1 место заняла семья Светланы Георгиевны и Василия Николаевича Дьячковских (МО «Чурапчинский улус (район)»); 2 место – семья Анны Гаврильевны и Ильи Михайловича Слепцовых (МО «Чурапчинский улус (район)»); 3 место – семья Виктории Ивановны и Валерия Васильевича Самойловых (МО «Булунский улус (район)»).

В номинации «Сельская семья Республики Саха (Якутия) – 2021» приняли участие 10 семей из 8 улусов республики, проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, творчестве, принимающие активное участие в общественной жизни, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития и воспитания детей.

Семьи организовали и ведут личное подсобное хозяйство, крестьянское хозяйство, в ведении которых активно участвуют дети, принимают активное участие в жизни села, района, сохраняют традиции национальной культуры, традиции семьи, историю своего села.

По итогам конкурса в номинации «Сельская семья Республики Саха (Якутия) – 2021» 1 место заняла семья Евдокии Алексеевны и Симона Егоровича Быккасовых (МР «Верхневилюйский улус (район)»); 2 место– семья Анастасии Иннокентьевны и Гаврила Аркадьевича Филипповых (МР «Амгинский улус (район)»); 3 место – семья Парасковьи Николаевны и Василия Христофоровича Тогоноховых (МР «Нюрбинский район»).

В номинации «Молодая семья Республики Саха (Якутия) — 2021» : приняли участие 14 молодых семей в возрасте до 35 лет, воспитывающие от 1 и более лет, занимающиеся общественно-полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни из 9 улусов республики.

По итогам конкурса в номинации «Молодая семья Республики Саха (Якутия) — 2021» 1 место заняла семья Анжелики Иннокентьевны и Радомира Прокопьевича Никитиных (МР «Мегино-Кангаласский улус»); 2 место – семья Ксении Леонидовны и Максимилиана Евгеньевича Швецовых (ГО «город Якутск), 3 место – семья Сандары Ивановны и Виталия Гансуховича Протопоповых (МР «Оленёкский эвенкийский национальный район»).

В номинации «Многодетная семья Республики Саха (Якутия) — 2021» приняли участие 23 семьи из 19 улусов республики. Это семьи, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие от 3 и более детей до 23 лет, в том числе приемных, активно участвующие в социально-значимых мероприятиях и общественной жизни наслега, улуса, города, республики, развивающие духовно-нравственные качества, творческие способности всех членов семьи.

По итогам конкурса «Многодетная семья Республики Саха (Якутия) — 2021» 1 место заняла семья Людмилы Дмитриевны и Леонида Ильича Павловых (МР «Горный улус»); 2 место – семья Натальи Евгеньевны и Андрея Анатольевича Евстигнеевых (ГО «город Якутск»); 3 место – семья Ирины Владимировны и Михаила Валерьевича Неженцевых (МО Нерюнгринский район»).

Благодарим всех участников за активное участие в конкурсе. Награждение семей-победителей планируется 2 декабря 2021 года.