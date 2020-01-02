Определены победители грантов Главы Якутии в области государственной молодежной политики

Глава Якутии Айсен Николаев подписал распоряжение № 755-РГ «О присуждении грантов Главы Республики Саха (Якутия) в области государственной молодежной политики на 2019 год».

Согласно документу, гранты Главы Республики Саха (Якутия) в области государственной молодёжной политики на 2019 год присуждены следующим номинантам:

1. Якутской городской общественной молодежной организации «Подросток» за проект «Уроки практической экологии для юных горожан» в номинации «Лучшие молодежные экологические проекты»;

2. Научно-образовательному фонду поддержки молодых ученых Республики Саха (Якутия) за проект «Научно-образовательный фонд как инструмент повышения профессиональной компетенции молодых ученых и популяризации науки» в номинации «Лучшие молодежные проекты в сфере науки и инновации»;

3. Региональной общественной организации «Центр социально-полезных инициатив Республики Саха (Якутия)» за проект «Спектр молодежи» в номинации «Лучшие проекты в области просвещения и повышения уровня знаний молодых людей об основах юридической и финансовой грамотности»;

4. Автономной некоммерческой организации «Спортивно-культурный центр Арена 31» за проект «Арена» в номинации «Лучшие проекты по созданию и совершенствованию инфраструктуры для развития и поддержки молодежных инициатив и объединений»;

5. Местной общественной организации «Координационный Совет общественности «СИТИМ» (Единение) Атамайского наслега» Горного района Республики Саха (Якутия) за проект «Возрождение живой музыки – Быстыбат ситим» в номинации «Лучшие молодежные проекты, посвященные 100-летию ЯАССР»;

6. Общественной организации «Центр студенческой семьи «Надежда» в г. Якутске за проект «Организация и управление добровольческой (волонтерской) деятельностью» в номинации «Лучшие проекты по развитию волонтерства»;

7. Якутскому региональному отделению Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» за проект «НАСтройся на ТРУД» в номинации «Лучшие проекты в сфере самоуправления и карьерного продвижения молодых людей в организации»;

8. Молодёжной общественной организации “Б.А.Т.Ы.С.” («Биьиги Амма талааннаах ыччатын Сэбиэтэ») (Мы совет талантливой молодежи Амги) Амгинского наслега Амгинского улуса Республики Саха (Якутия) за проект «Амга – заветная моя. Цифровая экскурсия» в номинации «Лучшие проекты по формированию информационного поля, благоприятного для развития молодежи»;

9. Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию Севера Республики Саха (Якутия)» за проект «ПРОКОНСОЛИДАЦИЯ – ЦЕНТРОВУЗ» в номинации «Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, представляющих интересы молодежи Республики Саха (Якутия), находящейся за пределами Республики Саха (Якутия)».