Определены победители фотоконкурса «Семья в объективе» 👨‍👩‍👧‍👦📸

Подведены итоги Второго республиканского фотоконкурса для профессиональных фотографов «Семья в объективе». Фотоконкурс проводился в целях сохранения духовно-нравственных традиций и ценностей в семейных отношениях и семейном воспитании, повышения и укрепления престижа семьи, материнства и отцовства, защиты детства через искусство фотографии.

Поступили около 400 фоторабот от более двух десятков фотографов республики. Члены Жюри выбрали 28 фоторабот — 14 победителей и 14 призеров по 14 номинациям. Очень трудная задача стояла перед Жюри выбрать из поступивших работ лучшую, иногда всего один балл отделял претендента от призовых мест. Поэтому мы учредили поощрительные призы для работ, набравших высокие баллы.

Итак, представляем итоги фотоконкурса:

Номинация «Январь. Лучшие новогодние подарки под елкой не найти. Это семья, дети, друзья»

1 место — фоторабота Трохановой Светланы «Как хорошо, когда мы вместе»

2 место — фоторабота Фунтусовой Алины «Зимняя сказка»

Поощрительный приз – фоторабота Трохановой Светланы «В ожидании чуда»

Номинация «Февраль. Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья»

1 место – фоторабота Анны Ивановой «Наши будущие защитники»

2 место – фоторабота Николая Петрова «Служу Родине»

Номинация «Март. Женщина самое прекрасное и загадочное, что создала природа»

1 место – фоторабота Дмитрия Ушницкого «Девушка в якутском наряде»

2 место – фоторабота Виолетты Крутиковой «Амазонка»

Приз – фоторабота Евгения Иванова «Девушка на лугу»

Приз- Дмитрия Ушницкого «Нежность»

Приз – фоторабота Николая Петрова «Девушка в зимнем образе»

Номинация «Апрель. Каждый отец должен помнить, что однажды его сын последует его примеру, а не его совету»

1 место – работа Любовь Мыреевой «На рыбалке»

2 место – фотработа Алины Фунтусовой «Папина гордость»

Приз -фоторабота Дмитрия Ляшеева «Папина копия»

Номинация «Май. День Победы – это вечная память о тех, кто отдал свою жизнь ради жизни нашей»

1 место – фоторабота Оксаны Капитоновой «Пусть никогда не будет войны»

2 место – фоторабота Виктора Григорьева «Ваш подвиг мы помним»

Приз – фотработа Алины Фунтусовой «Никто не забыт- ничто не забыто»

Номинация «Июнь. Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми»

1 место – фоторабота Любови Мыреевой «Танец»

2 место – фоторабота Анны Ивановой «Подружки»

Приз – фоторабота Виктора Григорьева «Счастливое детство»

Номинация «Июль. Залог семейного счастья в доброте, откровенности и отзывчивости»

1 место – фоторабота Анны Архиповой «Золотая пара»

2 место – фоторабота Евгения Иванова «У любви нет возраста»

Приз – фоторабота Алины Фунтусовой «Золотая осень»

Номинация «Август. В семейной жизни надо считаться с мыслями, убеждениями, чувствами, стремлениями любимого человека. Храня свое достоинство, надо уметь уступать друг другу»

1 место – фоторабота Евгения Иванова «В кругу семьи»

2 место- фоторабота Светланы Трохановой «Накануне Ивана Купала»

Приз – фоторабота Виолетты Крутиковой «Наша семья»

Номинация «Сентябрь. Главный смысл и цель семейной жизни – воспитание детей. Главная школа воспитания детей – это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери»

1 место – фоторабота Алины Фунтусовой «Осенний пикник с семьей»

2 место-фоторабота Александра Антонова

Приз – фоторабота Марии Ядреевой «Осенняя прогулка в парке»

Номинация «Октябрь. Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех языках мира одинаково нежно…И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь».

1 место – фоторабота Евгения Иванова «Четыре поколения»

2 место – фоторабота Виктора Григорьева «Встреча с внуками»

Номинация «Ноябрь. Мы вечно будем прославлять ту женщину, чье имя – Мать»

1 место – фоторабота Светланы Трохановой «Цветы от сына»

2 место – фоторабота Любови Мыреевой «Поцелуй дочери»

Приз – фоторабота Алины Фунтусовой «На прогулке с детьми»

Приз –фоторабота Виолетты Крутиковой «Мамина радость»

Номинация «Наш малыш».

1 место – фоторабота Марии Ядреевой «Наш малыш»

2 место – фоторабота Алины Фунтусовой «Моя защита и опора»

Приз –фоторабота Валентины Апросимовой

Номинация «Многодетная семья. Моя 7Я»

1 место – фоторабота Алины Фунтусовой «Летом с семьей»

2 место – фоторабота Алины Фунтусовой «Моя семья»

Приз – фоторабота Евгения Иванова «Теплый август»

Номинация «Мои года – мое богатство»

1 место – фоторабота Любови Мыреевой «Бабушкины оладушки»

2 место – фоторабота Дмитрия Ушницкого «Осуохай»

Приз – фоторабота Евгения Иванова «Мои года – мое богатство»

На этой неделе также будет определен победитель пятнадцатой номинации «Приз зрительских симпатий» по итогам голосования среди пользователей интернет. Организаторы свяжутся с победителями и призерами и сообщат, когда будут вручены дипломы и подарочные сертификаты.

Лучшие фотоработы будут использованы в создании тематического календаря о семейных ценностях, а также в обеспечении мероприятий по популяризации и пропаганде семейных ценностей, материнства, отцовства, защиты детства, информировании населения о мерах поддержки семей с детьми в средствах массовой информации.

Поздравляю всех победителей и призеров с победой в фотоконкурсе, благодарю остальных участников за замечательные фотоработы и желаю всем дальнейших творческих успехов, семейного счастья, здоровья!

Благодарю за участие в работе Жюри:

— Андрееву Анжелику Егоровну – председателя общественного движения «Союз женских организаций РС(Я)»;

— Андросову Ольгу Михайловну – исполнительного директора МДФ «Дети Саха Азия»;

— Борисову Прасковью Петровну – председателя ЯРО ВОД «Матери России» РС(Я);

— Васильева Альберта Николаевича – председателя РОО ПО многодетных семей «Большая семьЯ»;

— Габышева Айхала Ивановича – председателя общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия)»;

— Лебедеву Галину Николаевну – директора ГБУ РС(Я) «Ресурсный центр социальной защиты «Победа» при МТ и СР РС(Я);

— Николаеву Аяну Сергеевну – специалиста по связям с общественностью, маркетолога;

— Сивцеву Елену Валерьевну – руководителя Департамента семейной и демографической политики, опеки и попечительства МТ СР РС(Я)

— Степанову Эдиту Геннадиевну – художника, педагога, члена Союза художников России;

— Стефанского Валерия Валентиновича – фотографа, члена Союза журналистов России.

С уважением,

Председатель Жюри, министр труда и социального развития РС(Я) Елена Волкова