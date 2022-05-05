Определены лучшие первомайские колонны

Сегодня в Якутске подвели итоги празднования Первомая. В администрации города Якутска сегодня состоялось торжественное заседание под руководством заместителя главы города Якутска Руслана Тимофеева, где подведены итоги первомайской демонстрации трудящихся и праздничных мероприятий, приуроченных к празднику Труда и Весны.

«Спустя два года Первомай стал первым массовым мероприятием в Якутске, и мы считаем, что нам удалось провести его на высоком организационном уровне. Благоволила и погода, особую атмосферу празднику также придало настроение жителей столицы, которые соскучились по таким праздникам. А главное, проведена огромная организационная работа, за которым стоите вы, ваше ответственное отношение к своим обязанностям», — обратился Руслан Тимофеев к участникам торжественного мероприятия. Также заместитель главы Якутска выразил отдельную благодарность Федерации профсоюзов республики за самое активное участие в организационных вопросах проведения шествия колонн трудовых коллективов и «идейное вдохновение, обогащение смыслом первомайской демонстрации трудящихся». Со словами благодарности за работу он вручил благодарственные письма от главы города Якутска профсоюзным активистам, работникам округов, предприятий и организаций города Якутска, представителям УВД по г. Якутску.

Выразила благодарность за организацию праздника трудящихся и заместитель председателя Якутской городской думы Евдокия Евсикова, которая отметила, что это первое масштабное мероприятие молодой команды главы Якутска Евгения Григорьева. «Первомай стал своего рода испытанием команды на прочность. Вы все проявили сплоченность, трудоспособность и профессионализм. Уверены, что все последующие мероприятия пройдут на таком же высоком уровне», — подчеркнула Евсикова.

За слаженную работу работникам администрации города Якутска, округов, городских организаций и предприятий благодарность от Федерации профсоюзов республики выразила заместитель председателя Валентина Кириллина. Она отметила, что Якутия стала лидером в Дальневосточном федеральном округе по количеству людей, принявших участие в первомайской демонстрации.

Также профсоюзный лидер озвучила результаты традиционного совместного конкурса Федерации профсоюзов республики с окружной администрацией города Якутска на определение лучших первомайских колонн. В этом году победителей конкурса определили по трем номинациям:

— «За сильные профсоюзы», «100 лет ЯАССР» и «Якутску – 390 лет».

В номинации «За сильные профсоюзы», в котором оценены использование лозунгов первомайской акции профсоюзов, демонстрация единства профсоюзных рядов, победителем стал коллектив Национальной вещательной компании «Саха». Традиционный вымпел победителя и сувенир от Федерации профсоюзов республики вручен директору компании Олегу Маркову. В номинации «100 лет ЯАССР» победа присуждена коллективу Аэропорта «Якутск». В номинации «Якутску – 390 лет» победителем стал коллектив Театра юного зрителя республики.

«Для коллектива НВК Саха участие в первомайском празднике – особая традиция. В этом году мы к демонстрации подготовились заранее и тщательнее – обновили наши флаги, заказали транспаранты, каждому участнику шествия раздали фирменные шарфы. Всего по нашему подсчету в Якутске в нашей колонне участвовало более 100 работников компании. Также задача принять активное участие в первомайских шествиях была поставлена и перед нашими работниками филиалов. Первомай для нас – это праздник человека труда. Мы отмечены за нашу сплоченность, организованность, чему приятно удивлены», — отметил директор НВК Саха Олег Марков.