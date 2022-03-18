Определены лучшие охотники-волчатники Якутии

Решением конкурсной комиссии 17 марта 2022 года выбраны лучшие охотники-волчатники республики. Победителям присуждены премии главы Якутии имени биолога-охотоведа А.И. Максимова в области регулирования численности волков в 2022 году.

Премии Главы Республики Саха (Якутия) имени биолога-охотоведа А.И. Максимова в области регулирования численности волков в 2022году присуждены:

1. Среди физических лиц:

1 место – Маскевич Сергей Викторович, Нерюнгринский район;

2 место – Яныгин Николай Геннадьевич, Олекминский район;

3 место – Сивцев Павел Павлович, Оймяконский улус.

2. Среди юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

1 место – ОАО КМНС «Хатыстыр», Алданский район;

2 место – МУП «Булунское», Булунский улус;

3 место – СПК «Баайэбэ», Вилюйский улус.

Напомним, 31 января 2022 г. на официальном сайте Министерства было размещено объявление о проведении конкурса. До 2 марта 2022 года были приняты заявки на участие в конкурсе. Всего поступило 12 пакетов заявок.

Гранты предоставляются в целях стимулирования деятельности охотничьих хозяйств и охотников в области сохранения охотничьих ресурсов (копытных и пушных животных, являющихся ценными объектами охотничьих ресурсов) и регулирования численности хищников, наносящих ущерб народному хозяйству и численности диких животных за счет средств подпрограммы «Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение экологической безопасности, рационального природопользования и развитие лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. N 346.

Подробнее о конкурсе можно узнать в разделе «Регулирование, использование и сохранение охотничьих ресурсов» ( подраздел «Грант Главы РС(Я) имени биолога-охотоведа А.И. Максимова в области сохранения охотничьих ресурсов»).