Определены лучшие классные руководители Якутии

С 13 по 15 апреля 2022 года состоялся традиционный республиканский конкурс профессионального мастерства «Классный руководитель-2022», посвященный памяти Маргариты Константиновны Петровой, Почетного работника общего образования РФ, зас луженного работника образования РС(Я), Отличника образования РС(Я), обладателя знака Министерства образования РС(Я) «Учитель учителей», Почетного ветерана системы образования МОиН РС(Я), которая была инициатором и идейным вдохновителем первого конкурса классных руководителей в республике.

Маргарите Константиновне довелось работать в Министерстве образования в переломные годы, когда рушились идеалы, происходила смена нравственных понятий и моральных норм. Всю свою сознательную жизнь она посвятила во имя защиты и развития детей республики.

В этом году конкурс организован и проведен кафедрой воспитания и дополнительного образования Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II совместно с Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), РРЦ «Юные якутяне» в дистанционном формате на платформе Zoom. В региональном этапе конкурса приняли участие 16 победителей муниципального тура из 16 районов республики: Амгинский улус, Верхневилюйский улус, Вилюйский улус, Горный улус, ГО «поселок Жатай», Кобяйский улус, Ленский улус, Мегино-Кангаласский улус, Момский улус, Намский улус, Оймяконский улус, Усть-Алданский улус, Хангаласский улус, Чурапчинский улус , ГО «город Якутск». Для каждого классного руководителя конкурс не только большая ответственность, но ещё и школа педагогического мастерства, ведь он призван выявить лучших классных руководителей, лучшие практии для распространения передового опыта и повышения статуса классного руководителя.

По итогам конкурса определились призеры-финалисты конкурса:

Призёрами конкурса стали:

Борисова Мария Алексеевна, учитель математики МБОУ СОШ №1 ГО «п.Жатай»;

Бурцева Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Мюрюнская СОШ №1 им. Г.В.Егорова с углубленным изучением отдельных предметов»;

Пермякова Людмила Николаевна, учитель якутского языка и литературы МБОУ «Ойская СОШ им.А.В.Дмитриева» Хангаласского улуса;

Петухова Анна Александровна,учитель английского языка МБОУ «Майинская СОШ им. В.П.Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов», Мегино-Кангаласского улусса;

Потапова Мотрёна Кононовна, учитель начальных классов МБОУ «Вилюйская СОШ №1».

Абсолютным победителем из 5 призеров стала Петухова Анна Александровна, которая представит республику в ноябре месяце во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы воспитания и дополнительного образования «Воспитать человека» в г.Москва. Пожелаем ей успешного участия!

Оргкомитет выражает слова искренней благодарности супругу Петрову Ивану Николаевичу, родным, друзьям, коллегам Маргариты Константиновны за спонсорскую помощь в проведении конкурса. Пусть ваши добрые дела вернутся к вам удачей, успехом и процветанием, здоровья, радости и счастья!

Надеемся, что предложение в дальнейшем оставить конкурс памяти Маргариты Константиновны Петровой, увековечить имя яркого педагога, найдет свое отклик и поддержку у руководства Министерства образования и науки РС(Я). Так, память о ней сохранится в сердцах молодого поколения и в сердцах, всех, кто ее знал.