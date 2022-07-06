Определены финалисты по стритболу Спортивных игр народов Якутии

На Спортивных играх народов Якутии в Усть-Алданском улусе по итогам групповых этапов и стадии плей-офф определены все финалисты по стритболу. Мужчины и женщины встретятся в матчах за медали 7 июля. Данный вид спорта на Спортивных играх представлен впервые, сообщает ЯСИА.

Среди мужских команд в финале выступят команды Намского района, обыгравшая в четвертьфинале мирнинцев, а потом представителей Якутска, и Нерюнгринского района, которая выиграла встречи у Ленского и Усть-Алданского улусов. Спортсмены из Якутска оспорят бронзовую медаль с хозяевами соревнований.

В женском стритболе также динамично прошли матчи группового этапа и игр на выбывание. По их итогам в финале оказались Якутск и Намский улус. Осталось определить, медали каких достоинств они увезут с собой. За третье место поборются РССС и Мирнинский район. Предварительно, финальные матчи начнутся 7 июля с 10 часов утра.