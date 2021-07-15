Определены центровузы сферы культуры для целевого обучения якутян

14 июля состоялось заседание республиканской приёмной комиссии, где был оглашен список центровузов сферы культуры, куда Министерство культуры и духовного развития Якутии сможет направить студентов для целевого обучения.

Абитуриенты рекомендованы в следующие вузы:

Ярославский государственный театральный институт»;

« Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки»;

Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки»; Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского;

РАМ им. Гнесиных, г. Москва;

Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), г. Москва;

Российский государственный институт сценических искусств, г.Санкт – Петербург;

Московский государственный академический художественный институт им. В.И.Сурикова при Российской академии художеств, г. Москва;

Российский институт театрального искусства – ГИТИС, г. Москва;

Восточно-Сибирский государственный институт культуры, г. Улан-Удэ.

Участие в заседании республиканской приёмной комиссии принял специалист отдела профессионального искусства и духовного развития Минкультуры Якутии Майя Ермолаева, которая обсудила с председателем республиканской приёмной комиссии, первым заместителем министра образования и науки Михаилом Присяжным рекомендации к заключению договоров о целевой подготовке специалистов в ВУЗах за пределами Якутии на 2021/2022 учебный год.

Министерством культуры введется работа по профессиональной подготовке специалистов культуры и искусства для нужд республики в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

Напомним, в рамках национального проекта «Культура» в Якутии реализуются отраслевые проекты по подготовке кадров. В 2019 г. были реализованы два — «Щепкинцы» (целевой набор для Саха театра) и «Литературное творчество». В 2020 г. реализован проект по целевому обучению актерскому искусству в театральном институт им. Б.Щукина при государственном академическом театре им.Е.Вахтангова (целевой набор для Русского театра им.Пушкина). В этом году стартовали отраслевые проекты «Кукольники» (целевой набор для Театра кукол Нерюнгри) и «Творческие люди».