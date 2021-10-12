Определены 10 команд для дальнейшего участия в Проекте «PROопережение»
Сегодня, 12 октября 2021 года, стали известны 10 команд, отобранные экспертной комиссией для дальнейшего участия в региональном этапе проекта «PROопережение» Дальний Восток.
В отборочном этапе всего приняло участие 25 команд от профессиональных образовательных организаций республики.
Напомним, с 4 по 8 октября все участники проекта прошли образовательный интенсив у лучших практиков онлайн-образования страны — от планирования онлайн-курса до его продвижения на рынке образовательных услуг.
В отборочном этапе перед командами-участниками была поставлена задача разработать и представить проект онлайн-курса продолжительностью от 16 ак.ч. до 72 ак.ч. За короткий срок команды выполнили проектные работы, где определили целевую аудиторию, ценность продукта, разработали образовательную программу, а также определили каналы продвижения и рассчитали финансовые результаты. Командами были представлены различные курсы, среди них: «Визуализация и представление информации в образовании», «Возможности социальных сетей в воспитательной работе», «Секреты Сарумана: как изготовить кольцо всевластия в 3D», «Школа гурмана- научись создавать вкус», «Выработка якутского сыра — «Su:meh», «Ветеринарно-санитарная экспертиза молока с использованием оборудования Lactoscan SCC » и другие.
С 8 по 11 октября экспертная комиссия провела оценку работ согласно следующим критериям:
— актуальность курса
— качество образовательной программы и контент плана
— продуманность каналов продвижения
— реалистичность финансовых показателей
По итогам прошли отбор следующие команды:
- «PROMA», ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования»
- «MRTK PRO», Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. Мирном»
- «ЯПТ им. Т.Г. Десяткина», ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум им.Т.Г.Десяткина»
- «Сервисмены», ГАПОУ РС(Я) «ЯТТС»
- «ПедSTARt», ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»
- «Di-Fash», ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна»
- «ИРПО», ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»
- «Milklab», ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум»
- «FORward», ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна»
- «VetExp», ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум».
До 31 октября отобранные 10 команд будут дорабатывать проектные работы. Далее из них будут выявлены три финалиста для участия в дальневосточном хакатоне по разработке онлайн-курса с командами-победителями Амурской области, Забайкальского края и Республики Бурятия.
Директор Центра опережающей профессиональной подготовки РС(Я) Владислав Хабаров поздравил всех участников с завершением отборочного этапа и отметил, что проект «PROопережение» будет проводиться ежегодно до 2023 года.
«В течение короткого времени каждая команда смогла сплотиться и сделать хороший проект. Впереди нас ждет насыщенный месяц по упаковке курсов. Далее с командами будут работать кураторы-наставники, которые будут помогать и сопровождать проектную деятельность.
Мир образования стремительно развивается и сегодня создание массовых онлайн-курсов – одно из перспективных направлений развития электронного обучения. Поэтому нам важно идти в ногу со временем — внедрять в образовательный процесс различные подходы к реализации учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий. Благодарю всех за плодотворную работу и активное участие!», — завершил директор центра.
Учредителями проекта выступают Центр опережающей профессиональной подготовки РС(Я) при поддержке Федерального института развития профессионального образования и Министерства образования и науки РС(Я). Проект позволит повысить доступность, актуальность и качество дополнительного образования за счет внедрения лучших практик использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
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