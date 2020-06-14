Определена мера пресечения руководителю, обвиняемому в крупной взятке с вымогательством

Сегодня, 14 июня 2020 г. в Якутском городском суде определена дальнейшая мера пресечения в отношении Дмитрия МАКСИМОВА, бывшего начальника отделения внешней трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Якутии, обвиняемого в получении взятки, сообщает SakhaLife.

Дело рассматривала судья Эльвира Валерьевна МИНЕЕВА.

SakhaLife посвятил этому делу ряд публикаций. Напомним, что 15 ноября 2019 года Дмитрий Максимов был задержан на рабочем месте по подозрению в получении взятки.

Однако, как выяснил SakhaLife, он длительное время все еще продолжал числиться на рабочем месте, соответственно, ему начислялась и заработная плата. В чем причина такой лояльности, задались мы вопросом. Уж не в том ли, что арестованный приходится племянником руководителю Управления по вопросам миграции МВД Василию ВЫСОКИХ?

После наших публикаций, 6 декабря Максимов, сидящий в СИЗО, был, наконец, уволен по отрицательным мотивам с поста начальника отделения внешней трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Якутии.

Но и сидя в СИЗО он смог спасти от конфискации часть своего имущества, о чем мы так же сообщали.

26 мая прокуратура Якутии сообщила, что прокурор республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством и в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия), расследовано отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия).

По версии следствия, обвиняемый, используя наличие контрольных служебных полномочий за деятельностью юридических лиц, вымогал у коммерческой организации взятку в размере 300 тыс. рублей. Впоследствии, находясь в своем служебном кабинете он лично получил от руководителя общества часть вымогаемой взятки в сумме 150 тыс. рублей, при получении которой задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия).

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Сегодня в горсуде рассмотрена мера пресечения в отношении обвиняемого. Судья Эльвира Минеева вынесла решение определить меру пресечения – содержание под стражей до 26 ноября 2020 года.

Отметим, что с ноября прошлого года Максимов содержится в СИЗО.

SakhaLife следит за развитием событий.