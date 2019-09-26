Определена лучшая концепция площади Ленина

25 сентября, в историческом парке «Россия — моя история» в Якутске состоялось финальное заседание жюри Открытого всероссийского конкурса на разработку концепции площади имени В. И. Ленина под председательством главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

В состав экспертного жюри вошли заместитель главы города Якутска Максим Трофимов, руководитель Управления архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) Ирина Алексеева, руководитель Управления архитектуры и градостроительной политики ГО «город Якутск» Семен Сергеев, руководитель Центра компетенций по развитию городской среды Республики Саха (Якутия) «LETO» Мария Скрябина, известные архитекторы, общественные деятели, журналисты.

В начале заседания глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев выступил с напутственной речью: «Это главная площадь всей республики. Она является олицетворением государственности. С ней связано множество событий на всем протяжении исторической жизни Якутии, которые определяли ее будущее. Конечно, ей необходим новый облик».

Конкурс состоялся при поддержке Правительства Якутии, главы Республики Айсена Николаева, Окружной администрации города Якутска. Его инициаторами выступают Целевой фонд будущих поколений и Центр компетенций по развитию городской среды Республики Саха (Якутия) LetoYakutia.

Всего на конкурс зарегистрировалось 100 претендентов. Техническую экспертизу прошли 47 компаний, объединившиеся в 25 команд: 11 консорциумов и 14 индивидуальных участников. 10 июля были определены три финалиста, которые занялись разработкой конкурсных предложений: консорциум ТУЙМААДА|TUYMAADA под лидерством «ТПО «Резерв» (Москва), консорциум под лидерством BAZA14 (Якутск) и консорциум «32 мая» под лидерством «Архитектор Евгений Леонов (АЕЛ)» (Москва). Важным фактом стало участие якутских специалистов в работе всех консорциумов-финалистов, что позволило получить концепции, учитывающие особенности территории и культурный контекст региона.

В результате обсуждения и голосования экспертное жюри объявило победителя. Им стал консорциум ТУЙМААДА|TUYMAADA под лидерством ТПО «Резерв», в состав которого также вошли две якутские команды – «Якутпроект» и «ЛСТК-Проект».

Консорциум ТУЙМААДА|TUYMAADA представил интересную и проработанную концепцию, основанную на сочетании двух ключевых подходов: обращении к традиции региона для создания строгой объемно-пространственной композиции и проектированию городской административной площади как соответствующей запросам современного сетевого общества пространство: гибкое, лишенное границ, зеленое и активно вовлекающее возможности информационных технологий. Технологичный ландшафт, заключенный в ясную этническую форму – вот ключевая идея проекта. Создается иерархия пространств: большая главная площадь с обзорной стелой и интерактивным календарем под отверстием наибольшего диаметра и «ожерелье» небольших соподчиненных площадей под малыми отверстиями.