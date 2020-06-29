Определена дата скачек на призы главы республики

Как сообщил Айсен Николаев, традиционные конные скачки на призы главы республики состоятся 4 июля на ипподроме Арктического государственного агротехнологического университета. Призовой фонд составит 5 миллионов рублей. В последние дни, в виду пандемии коронавирусной инфекции и действия ограничительных мер, распространяется информация о том, что конные скачки на призы главы региона отменены. Но как сообщил глава Айсен Николаев, скачки состоятся 4 июля, но без присутствия зрителей. Мероприятие можно будет смотреть на каналах НВК «Саха» и «Якутия 24». Ил Дархан отметил, что участники и организаторы скачек готовы, а также озвучил размер призового фонда — 5 миллионов рублей. «Поэтому призываю любителей конного спорта и других следить за скачками в онлайн-формате с хорошим настроением. И пусть победит сильнейший», — сообщил Николаев.

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