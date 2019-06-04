Определен владелец iPhone Х от СК «Стерх»!

Смартфон достается жителю г. Мирный с электронным купоном №152967, принявшему участие в тематическом опросе в числе 129 человек при оформлении договора ОСАГО на онлайн-витрине сайта компании https://rsk-sterh.ru/.

Итак, вчера, 3 июня 2019 года, состоялся розыгрыш Apple iPhone Х, среди клиентов компании, принявших участие в тематическом опросе при оформлении договора страхования ОСАГО на онлайн-витрине, в период с 25 марта по 31 мая.

Победитель розыгрыша был определен с помощью ресурса «Random.org» — выбором номера в случайном порядке. Всего в розыгрыше участвовало 129 человек. По итогам розыгрыша победителем стал житель города Мирный с купоном №152967, принявший участие в тематическом опросе при оформлении договора страхования ОСАГО на онлайн-витрине.

Подробные условия акции размещены по адресу: https://rsk-sterh.ru/aktsii/430-polozhenie-rozygrysha-apple-iphone-kh-sredi-uchastnikov-oprosa.

Видеозапись розыгрыша находится здесь: https://www.youtube.com/watch?v=6uZEb1gf2p0.

Мы благодарим всех участников розыгрыша за проявленный интерес к акции и за доверие Страховой компании «Стерх».

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