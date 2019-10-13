Определен победитель праймериз ЕР в Оймяконе

Завершилось предварительное голосование кандидатур для последующего выдвижения кандидата от «Единой России» на должность главы Оймяконского улуса.

И.о. секретаря Оймяконского местного отделения партии «Единая Россия Татьяна АЛФЕРОВА сообщила о результатах праймериз.

В 20.00 ч по местному времени своего кандидата пришли выбрать 1424 избирателя, что составило 23,2% от общего количества.

Мы связались с и.о. секретаря Оймяконского местного отделения партии «Единая Россия» Татьяной Алферовой:

«На 20.00 часов лучшие показатели в селе Сордоннох (55,6%), на втором Хара-Тумул (50,6%), на третьем – Берег-Юрдэ (46,9%). Голосование велось на 12 счетных комиссиях семи наслегов.

По результатам подсчетов лидирует Иннокентий СИВЦЕВ (738 голосов), на втором месте Иван МАКСИМОВ (449), за ним Игорь ВОДОВОЗОВ (288) и замыкает четверку Рустам КРИВОШАПКИН, который набрал 105 голосов).

Напоминаем, в праймериз участвовали четыре кандидата:

1. Игорь Петрович Водовозов

И.о. главы администрации МО «Оймяконский улус (район)» ,

20.08.1968 г.р.

2. Рустам Гаврильевич Кривошапкин

Председатель общественной организации «Объединение Оймяконского улуса «Оймяконье”, 10.08.1973 г.р.

3. Иван Егорович Максимов

Глава МО «Сордоннохский наслег» Оймяконского улуса , 22.01.1979 г.р.

4. Иннокентий Семенович Сивцев

1-й заместитель директора ГБУ РС(Я) «СЭТО» Управления делами Главы и Правительства РС(Я), 23 апреля 1984 г.р.

В этом году оймяконцы проявили большую активность в предварительном голосовании. Это подтверждает тот факт, что якутяне в целом и жители Оймяконского улуса в частности доверяют «Единой России».

К примеру, два года назад в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие 1040 человек (16%) из 6460 избирателей.