Якутия почтит память экс-министра культуры

Заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Марина Силина провела совещание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий к 80-летию со дня рождения министра культуры ЯАССР 1986 -1991 гг. Светланы Ефимовны Николаевой.

По приказу № 441-ОД от 18 октября 2021 г. министра культуры и духовного развития Юрия Куприянова создан оргкомитет и утвержден план мероприятий, посвященный увековечиванию памяти С.Е. Николаевой — министра культуры Республики Саха (Якутия).

Рабочее совещание оргкомитета состоялось в режиме видео связи. Участие в нем приняли: руководитель отдела профессионального искусства и духовного развития министерства культуры республики Нюргуяна Илларионова, заместитель председателя Федерации профсоюзов Якутии Валентина Кириллина, председатель Союза женских организаций республики Анжелика Андреева, заместитель главы Амгинского улуса Саргылана Борисова, заместитель директора Национальной библиотеки Якутии Василий Борисов, замруководителя Департамента по делам народов Министерства внешних связей и делам народов РС (Я) Анна Маркова, дочь Светланы Ефимовны Мария Рощина.

По итогам совещания принято решение организовать возложение цветов к мемориальной доске на ул. Орджоникидзе д. 45/1, на ее родине в с. Амга у Амгинского лицея им. Л.В. Киренского.

Заместителем министра Мариной Силиной также дан ряд поручений. Так, Национальная библиотека РС(Я) подготовит выставку о жизни и деятельности Светланы Ефимовны Николаевой. Национальный центр аудиовизуального наследия им. И.С.Жараева организует съемку всех мероприятия для хранения в фондах центра. Союз женских организаций подготовит сценарий круглого стола «С.Е.Николаева: киэн тутта ахтабыт, саныыбыт», который состоится в онлайн и офлайн форматах. Артисты Саха театра им. П.А. Ойунского Елизавета Потапова, Ирина Никифорова, Ньургуйаана Шадрина и сотрудник Нацбиблиотеки Надежда Бадмажапова выпустят видеоролик «Напутствие С.Е. Николаевой — молодым». В Амге также готовы присоединиться к всем республиканским мероприятиям, там запланированы выставки и семинары.

Заместитель министра культуры и духовного развития Марина Силина выразила надежду, что все запланированное пройдет на высоком организационном уровне, какой сама была Светлана Ефимовна, человеком несущем свет — учителем, другом и наставником.