Определен абсолютный чемпион турнира по спортингу памяти Александра Миронова

Алмазэргиэнбанк бережно и с уважением относится к традициям народа саха, а стрельба издавна является одной из них. Традиционный турнир по спортингу памяти народного депутата республики, Председателя Правления Алмазэргиэнбанка с 2005 до 2014 года Александра МИРОНОВА состоялся в субботу в Якутске при поддержке АЭБ. Мероприятие прошло на территории спортивного комплекса «Бэргэн».

1 из 3

«Мы поддерживали турнир и будем поддерживать! Как и память о светлом, добрейшем человеке Александре Степановиче Миронове, так рано ушедшем из жизни. Александр Миронов запомнился всем нам, как высококлассный профессионал, как добрый, мудрый и отзывчивый человек, с уважением относящийся к культуре своего народа. Он был большим любителем охоты и стрелковых видов спорта. Немало сил он отдал для популяризации этого спорта, особенно в улусах нашей республики. Отрадно видеть, что с каждым годом все больше якутян участвуют в состязаниях», — отметил на открытии турнира Заместитель Председателя Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Анатолий ТАБУНАНОВ.

1 из 2

Отметим, что Александр Степанович был народным депутатом двух созывов от Горного и Верхневилюйского улусов, поэтому стрелки и представители администрации этих районов приехали отдать дань памяти этому выдающемуся человеку. Спортсмены, коллеги и родственники почтили память Александра Миронова. Состязания длились на протяжении всего дня. В упорной и азартной борьбе титул абсолютного чемпиона турнира завоевал Айаал МАКАРОВ. Отметим, что уже на протяжении десяти лет он является лидером сборной России и практически на каждых соревнованиях международного и всероссийского уровня находится в тройке сильнейших. Макаров уже был чемпионом Европы, а также завоевывал золотую медаль чемпионата мира в 2013 году. В последние два года Айаал Макаров тренировался уже не так интенсивно из-за травмы ноги. Вернувшись на большую арену, он стал серебряным призером из почти 800 лучших мастеров мира, а 31 августа показал высший класс на турнире по спортингу памяти Александра Миронова, также среди стрелков категории «А» он занял первое место.

В категории «А» второе место занял Александр ПЕСТЕРЕВ, третье – Николай КОБЯКОВ. В категории «В» первое место Петр НЕУСТРОЕВ, второе – Георгий НОВГОРОДОВ, третье – Евгений ИВАНОВ. В категории «С» первое место занял Константин КУДРЯВЦЕВ, второе – Андрей КУЗЬМИН, третье – СТРЕКАЛОВСКИЙ Альберт. В турнире участвовало семь команд, в общем командном зачёте победила команда «Алмаз».

1 из 2

Победителям вручили ценные призы от Алмазэргиэнбанка, спонсоров и организаторов турнира, а также подарки от Горного и Верхневилюйского улусов, от друзей и родственников Александра Миронова. АЭБ хранит светлую память о председателе и благодарность за его вклад в развитие спортивной, экономической, социальной сферы республики.