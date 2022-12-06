06.12.2022
10:29
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Происшествия

Опознали по ориентировкам: В Якутске задержан угонщик машин

Росгвардейцы задержали жителя Якутска, подозреваемого в угоне автомашины

Около 3 часов ночи в дежурную часть полиции поступило сообщение об угоне автомашины «Тойота-Виш», которая была припаркована во дворе многоквартирного дома по ул. Жорницкого.

Ориентировка разошлась по всем наружным службам и через несколько минут во дворе дома по улице Можайского группа задержания Росгвардии обнаружила проходившее по ориентировке транспортное средство. Заметив патруль, мужчина покинул салон и предпринял попытку скрыться бегством, но был задержан росгвардейцами.

При проверке выяснилось, что задержанный 36–летний уроженец Якутска находится в оперативном поиске по подозрению в совершении еще одного имущественного преступления.

Гражданин доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)

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