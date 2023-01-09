09.01.2023
18:10
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Общество

Опорные пункты Якутии в зоне СВО продолжают доставку новогодних подарков

Территориальные опорные пункты республики в зоне СВО продолжают доставку новогодних подарков, посылок с теплыми вещами, республиканских газет и журналов на линии соприкосновения и в пункты временных дислокаций подразделений Вооруженных Сил России, где служат военнослужащие из Якутии. За последние два дня бойцы опорных пунктов совершили марши в Донецком и Запорожском направлениях.

Об этом сегодня сообщил представитель опорного пункта в ДНР.

По его словам, вчера посылки из Якутии были переданы бойцам отряда «Шторм», а сегодня помощь из республики получат еще два отряда. 

«Завтра, если позволит обстановка, мы доставим очередную партию  в подразделения на Запорожском направлении. Доставка новогодних наборов была осложнена из-за интенсивности боевых действий, занятости ребят боевой работой, удаленностью от баз некоторых подразделений», – сообщил представитель одного из опорных пунктов в ДНР.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и  Правительства Республики Саха (Якутия)

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