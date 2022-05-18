Оплату за капремонт можно произвести с помощью чат-ботов!

Полезно знать: оплату за капитальный ремонт дома можно произвести с помощью чат-ботов WhatsApp или Telegram

Жители Якутии могут узнать информацию о капитальном ремонте своего дома, написав по номеру телефона: 8-914-270-06-86 (WhatsApp или Telegram). Бот поможет выяснить сумму задолженности, получить справку для предъявления по месту требования, узнать о сроках капитального ремонта дома и другое.

Напомним, что оплата непосредственно через сайт «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я)» — Fondkr.ru —является мгновенной, и уже через пять секунд после перечисления средств можно запросить справку об отсутствии задолженности или иного необходимого документа.

Для оплаты необходимо ввести свой лицевой счет. Узнать его можно узнать на сайте Fondkr.ru, в разделе «Собственникам» — далее «Узнать свой лицевой счет» — ввести адрес дома проживания (пример: Якутск, улица д. Х к. (корпус) Х кв. Х).

Оплата без комиссии за капитальный ремонт своего дома проводится на следующих платформах:

– Сайт «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я)» — Fondkr. ru

— «Газпромбанк»

— Отделения «Почты России».