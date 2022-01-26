Оплату за газ в Якутске принимают в отделениях Почты России

Работа кассы по приему платежей в офисе обслуживания АО «Сахатранснефтегаз» в городе Якутске временно приостановлена, однако для удобства жителей столицы оплату за газ принимают в офисах нескольких партнеров, в том числе во всех отделениях Почты России.

Ближайшее к клиентскому центру АО «Сахатранснефтегаз» отделение Почты находится по адресу: Петра Алексеева, 81. Оплату за потребленный природный газ принимают как наличным, так и безналичным способом.

Всего в городе Якутске и городском округе функционируют 26 отделений Почты России. Внести оплату за газ можно также во всех улусных и районных представительствах почты.

Другие организации, принимающие оплату за газ:

— кассы ООО «Расчетно-кассовый центр «ЖКХ»;

— отделения «Россельхозбанк»;

— кассы и терминалы «Сбербанк России»;

— кассы и терминалы «Алмазэргиэнбанк».

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки АО «Сахатранснефтегаз» настоятельно рекомендует вносить оплату за газ дистанционно, для этого созданы несколько удобных онлайн-способов:

— Чат-бот в WhatsApp (по номеру 8924-870-70-09),

— Чат-бот в Telegram (введите в строке поиска «Бот Сахатранснефтегаз»)

— Личный кабинет на официальном сайте AOSTNG.RU;

— «Сбербанк онлайн»;

— «АЭБ онлайн».

По вопросам онлайн-оплаты работает служба абонентского отдела по телефонам: 460030, 460041, 460071.

Напомним, что кассы по приему платежей АО «Сахатранснефтегаз» временно приостановили прием посетителей с понедельника, 24 января. Работа окон приема и выдачи документов в офисе обслуживания ведется без изменений, по предварительной записи. Записаться можно самостоятельно на сайте AOSTNG.RU или по телефону 319-777. Подать заявку на социальную газификацию – SG.AOSTNG.RU.