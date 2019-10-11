Оплатить проезд в автобусах можно разными способами

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска напоминает о видах оплаты за проезд в общественном транспорте.

Для удобства пассажиров с июля 2011 года запущен Транспортный проект, с помощью которого появилась возможность оплачивать проезд любыми удобными способами, такими как мобильный телефон, банковская карта, проездной билет, а также используя Pay-оплату. Плюсы данного проекта заключаются в безопасности выполнения расчетов, экономии денежных средств, скорости оплаты и удобстве использования.

В данное время стоимость проезда в городе Якутске при расчете наличными составляет 28 рублей. Пассажирам предоставляется возможность выбора одного из указанных ниже тарифов безналичной оплаты.

Транспортная карта «Спутник» (стоимость проезда – 23 рубля). Выпускается в виде обычной пластиковой карты или брелока. Приобретается в кассах АЭБ, киосках Горпечати.

Транспортная карта (стоимость проезда – 23 рубля). Выпускается в виде пластиковой карты, можно приобрести в кассах АЭБ.

Проездной билет со сроком действия 30 или 60 календарных дней (стоимость проезда: 20 поездок (60 дней) – 450 рублей; 40 поездок (60 дней) – 850 рублей; 60 поездок (30 дней) – 1000 рублей; 60 поездок (60 дней) – 1100 рублей), можно приобрести в киосках самообслуживания АЭБ, оборудованных диспенсером, киосках «Горпечати».

Виртуальная карта (стоимость проезда – 25 рублей). Создается в мобильном приложении и позволяет производить оплату с использованием QR-кода или NFC-интерфейса при его наличии на аппарате, пополнить баланс можно в терминалах АЭБ, в мобильных приложениях «АЭБ-Онлайн» и «Транспортная карта Якутии» (АСОП).

Школьная карта (стоимость проезда – 23 рубля в каникулярные дни, в учебные дни – бесплатно). Выпускается в виде электронной карты, содержащей информацию о ее держателе, маршруте следования, предназначена для оплаты проезда школьников с 1 по 4 классы в общественном транспорте Якутска и пригородов, карту можно оформить в офисах АЭБ.

Карта «Школьное питание» (стоимость проезда – 23 рубля). Пластиковая карта специально для безналичной оплаты школьниками питания в школьных столовых. Эта карта может быть использована как транспортная карта, ее можно оформить в учебном заведении, подключенном к проекту «Школьное питание».

Кампусная карта (стоимость проезда – 23 рубля). Платежная карта «МИР» специально для студентов и сотрудников СВФУ, данная карта может быть использована как транспортная карта, можно оформить в офисах АЭБ.

Социальная карта (стоимость проезда – 463 рубля в месяц, количество поездок не ограничено, пластиковая карта создана для упрощения процедуры доставки социальной помощи льготным категориям населения. На социальную карту можно начислять заработную плату, субсидии, стипендии, карту можно оформить по адресам в г. Якутске: проспект Ленина, 10, и улица Дзержинского, 26/4.

Также напоминаем, что любой отказ обслуживания транспортной карты в системе, в том числе по причине выхода из строя транспортной карты, не освобождает пассажира от оплаты проезда и провоза багажа. В этом случае пассажир обязан оплатить проезд и провоз багажа, подлежащий оплате, наличными денежными средствами по установленному тарифу для наличных расчетов.